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  4. Оливье ЖИРУ: «Я всегда хочу большего»
Франция
08 июня 2026, 21:25 |
47
0

Оливье ЖИРУ: «Я всегда хочу большего»

Нападающий прокомментировал продление контракта с Лиллем

08 июня 2026, 21:25 |
47
0
Оливье ЖИРУ: «Я всегда хочу большего»
ФК Лилль. Оливье Жиру
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Французский нападающий Оливье Жиру прокомментировал продление контракта с «Лиллем» до лета 2027 года:

«Я очень рад продолжить своё приключение здесь. Я прекрасно себя чувствую в «Лилле», полностью реализую себя. Прием болельщиков в этом сезоне в «Лилле», как и на всех французских стадионах, действительно согрел мне сердце. И, что самое главное, я разделяю ценности «Лилля» – клуба, который работает и выделяется среди других своей методологией и результатами. Я всегда стремлюсь к большему и решительно настроен продолжать и достигать еще лучших результатов в этом году».

В сезоне 2025/26 Оливье Жиру провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

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Лилль Лига 1 (Франция) продление контракта чемпионат Франции по футболу Оливье Жиру
Дмитрий Вус Источник: ФК Лилль
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