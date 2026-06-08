Оливье ЖИРУ: «Я всегда хочу большего»

Французский нападающий Оливье Жиру прокомментировал продление контракта с «Лиллем» до лета 2027 года:

«Я очень рад продолжить своё приключение здесь. Я прекрасно себя чувствую в «Лилле», полностью реализую себя. Прием болельщиков в этом сезоне в «Лилле», как и на всех французских стадионах, действительно согрел мне сердце. И, что самое главное, я разделяю ценности «Лилля» – клуба, который работает и выделяется среди других своей методологией и результатами. Я всегда стремлюсь к большему и решительно настроен продолжать и достигать еще лучших результатов в этом году».

В сезоне 2025/26 Оливье Жиру провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.