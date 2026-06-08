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08 июня 2026, 16:39 | Обновлено 08 июня 2026, 17:06
18
0

В Черкассах состоялся турнир по ампфутболу, который организовал ЛНЗ

Победителем первого в истории AMP ELITE CUP UA стала черкасская команда МСК «Днепр»

08 июня 2026, 16:39 | Обновлено 08 июня 2026, 17:06
18
0
В Черкассах состоялся турнир по ампфутболу, который организовал ЛНЗ
ФК ЛНЗ
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7 июня в Черкассах завершился первый в истории Черкасской области всеукраинский турнир по амфутболу — AMP ELITE CUP UA, организованный футбольным клубом ЛНЗ.

Соревнования объединили шесть команд из разных уголков Украины и стали важным событием для развития ампфутбола в нашей стране. В течение двух дней участники демонстрировали высокий уровень мастерства, спортивный характер и настоящую жажду победы.

Особое значение турнира заключается в том, что значительная часть его участников – ветераны российско-украинской войны. Защищая Украину, они получили тяжелые ранения, однако нашли в себе силы вернуться к активной жизни и продолжить заниматься спортом. Ампфутбол сегодня является не только видом спорта, но и важным инструментом физической и психологической реабилитации ветеранов.

Для бренда ELITE CUP этот турнир стал новым этапом развития. Если раньше проект ассоциировался прежде всего с детскими футбольными соревнованиями, то теперь он превращается в платформу, которая способствует развитию футбола в различных его направлениях и объединяет вокруг себя важные социальные инициативы.

Победителем первого в истории AMP ELITE CUP UA стала черкасская команда МСК «Днепр». Символично, что дебютный трофей турнира остался именно в Черкасской области.

Результаты матчей AMP ELITE CUP:

  • «Колос-Буревий» – «Днепр-Честь» 5:3
  • МСК «Днепр» – «Металлист 1925 Несокрушимые» 2:2 (3:1)
  • «Колос-Буревий» – «Стальные Орлы» 3:0
  • МСК «Днепр» – «Оболонь-Прорыв» 1:0
  • Днепр-Честь – Стальные Орлы 2:1
  • Металлист 1925 Несокрушимые – Оболонь-Прорыв 5:0

Игры плей-офф

  • Стальные Орлы – Оболонь-Прорыв 0:3 (Матч за 5-6 место)
  • Металлист 1925 Несокрушимые – Днепр-Честь 7:1 (матч за 3-4 место)
  • МСК Днепр – Колос-Буревий 2:2 (3:2) (Финал)
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ампфутбол ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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