В Черкассах состоялся турнир по ампфутболу, который организовал ЛНЗ

7 июня в Черкассах завершился первый в истории Черкасской области всеукраинский турнир по амфутболу — AMP ELITE CUP UA, организованный футбольным клубом ЛНЗ.

Соревнования объединили шесть команд из разных уголков Украины и стали важным событием для развития ампфутбола в нашей стране. В течение двух дней участники демонстрировали высокий уровень мастерства, спортивный характер и настоящую жажду победы.

Особое значение турнира заключается в том, что значительная часть его участников – ветераны российско-украинской войны. Защищая Украину, они получили тяжелые ранения, однако нашли в себе силы вернуться к активной жизни и продолжить заниматься спортом. Ампфутбол сегодня является не только видом спорта, но и важным инструментом физической и психологической реабилитации ветеранов.

Для бренда ELITE CUP этот турнир стал новым этапом развития. Если раньше проект ассоциировался прежде всего с детскими футбольными соревнованиями, то теперь он превращается в платформу, которая способствует развитию футбола в различных его направлениях и объединяет вокруг себя важные социальные инициативы.

Победителем первого в истории AMP ELITE CUP UA стала черкасская команда МСК «Днепр». Символично, что дебютный трофей турнира остался именно в Черкасской области.

Результаты матчей AMP ELITE CUP:

«Колос-Буревий» – «Днепр-Честь» 5:3

МСК «Днепр» – «Металлист 1925 Несокрушимые» 2:2 (3:1)

«Колос-Буревий» – «Стальные Орлы» 3:0

МСК «Днепр» – «Оболонь-Прорыв» 1:0

Днепр-Честь – Стальные Орлы 2:1

Металлист 1925 Несокрушимые – Оболонь-Прорыв 5:0

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