В Черкассах состоялся турнир по ампфутболу, который организовал ЛНЗ
Победителем первого в истории AMP ELITE CUP UA стала черкасская команда МСК «Днепр»
7 июня в Черкассах завершился первый в истории Черкасской области всеукраинский турнир по амфутболу — AMP ELITE CUP UA, организованный футбольным клубом ЛНЗ.
Соревнования объединили шесть команд из разных уголков Украины и стали важным событием для развития ампфутбола в нашей стране. В течение двух дней участники демонстрировали высокий уровень мастерства, спортивный характер и настоящую жажду победы.
Особое значение турнира заключается в том, что значительная часть его участников – ветераны российско-украинской войны. Защищая Украину, они получили тяжелые ранения, однако нашли в себе силы вернуться к активной жизни и продолжить заниматься спортом. Ампфутбол сегодня является не только видом спорта, но и важным инструментом физической и психологической реабилитации ветеранов.
Для бренда ELITE CUP этот турнир стал новым этапом развития. Если раньше проект ассоциировался прежде всего с детскими футбольными соревнованиями, то теперь он превращается в платформу, которая способствует развитию футбола в различных его направлениях и объединяет вокруг себя важные социальные инициативы.
Победителем первого в истории AMP ELITE CUP UA стала черкасская команда МСК «Днепр». Символично, что дебютный трофей турнира остался именно в Черкасской области.
Результаты матчей AMP ELITE CUP:
- «Колос-Буревий» – «Днепр-Честь» 5:3
- МСК «Днепр» – «Металлист 1925 Несокрушимые» 2:2 (3:1)
- «Колос-Буревий» – «Стальные Орлы» 3:0
- МСК «Днепр» – «Оболонь-Прорыв» 1:0
- Днепр-Честь – Стальные Орлы 2:1
- Металлист 1925 Несокрушимые – Оболонь-Прорыв 5:0
Игры плей-офф
- Стальные Орлы – Оболонь-Прорыв 0:3 (Матч за 5-6 место)
- Металлист 1925 Несокрушимые – Днепр-Честь 7:1 (матч за 3-4 место)
- МСК Днепр – Колос-Буревий 2:2 (3:2) (Финал)
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