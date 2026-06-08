Пятеро в балаклавах и два ножа. Зинченко стал жертвой ограбления

Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как стал свидетелем ограбления в собственном доме.

«После матча со сборной Албании, который мы выиграли со счётом 2:1, я вернулся домой. Семья была в Украине. Взял машину у друга после аэропорта и приехал домой около шести вечера.

Я спустился на нижний этаж и распаковывал вещи. Свет почти везде был выключен, поэтому с улицы не было видно, что кто-то есть дома.

Вдруг услышал какие-то шорохи. Подумал, что кто-то заходит в дом. Даже предположил, что это няня, хотя она должна была приехать значительно позже.

Я позвал: «Это вы?». Но никто не ответил. Было какое-то внутреннее ощущение, что что-то не так, хотя я до конца не понимал, что происходит.

Поднялся на этаж выше, где выход во двор. Там большие стеклянные двери были закрыты шторами. Я начал подходить к ним и едва коснулся шторы — стекло уже было у меня под ногами.

Они ломом выбили заднюю дверь. От адреналина я был напуган. Это была самооборона. Я сразу побежал за двумя ножами.

Подбежал к шторам и начал кричать по-английски: «Идите сюда». Адреналин тогда просто зашкаливал.

Осень, холодно, сильный ветер. Я не видел, сколько людей было на улице, а они не видели, сколько людей внутри дома.

Позже по камерам я увидел, что они просто испугались моего крика и убежали.

Пятеро людей спланировали это ограбление. Наверное, думали, что никого не будет дома, но попали на тот момент, когда я только что вернулся.

Я выбежал на улицу и стоял босиком на пороге с ножом в руках. Увидел, как пятеро людей в балаклавах садятся в машину.

Я кричал им: «Идите сюда». Один из них что-то показывал ломом и отмахивался издалека. Потом выбежали соседи, и на этом вся история закончилась», – вспомнил Зинченко.