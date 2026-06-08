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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 15:11 |
847
0

Названы лучшие и худшие игроки сборной Украины в матче с Данией

Иван Гецко прокомментировал выступление Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского

08 июня 2026, 15:11 |
847
0
Названы лучшие и худшие игроки сборной Украины в матче с Данией
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Автор первого гола в истории сборной Украины, бывший игрок «сине-желтых» Иван Гецко прокомментировал игру национальной команды против Дании (1:2), которая была остановлена ​​на 65-й минуте:

«Цыганков был самым светлым пятном нашей сборной в первом тайме. Он хотел что-то создавать, пытался что-то сделать самостоятельно, но никто его не поддерживал.

Очень сильно меня разочаровал Малиновский. У игрока такой удар, но за тайм он ни разу не пробил по воротам. Он даже не оказывался на ударных позициях.

Игрок средней линии, на который делались все ставки. Все знают, что это футболист хорошего качества, который должен был повести команду за собой, но этого не произошло.

Есть много претензий к сборникам, которые играют, как говорится, «за бугром»... Когда наши футболисты выходят и выкладываются, дерутся, отстаивают какие-то судейские решения, видно, что есть пыл в глазах. «Иностранные» игроки этого не чувствуют.

Если они не поймут, что в сборную приглашают не для того, чтобы сняться в рекламе, а чтобы показывать тот футбол и уровень, на котором он должен быть, и подавать пример молодым украинцам, которые со временем тоже захотят играть, то ничего не изменится.

Пока этого нет. Я не вижу того интереса, который должен быть в команде и у тех игроков, которые приезжают из европейских клубов. К сожалению», – разочарован Гецко.

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Николай Тытюк Источник: Футбол 24
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