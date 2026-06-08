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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 12:28 | Обновлено 08 июня 2026, 12:33
230
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Лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2025/26 стал Пономаренко

Во всех турнирах и за сборную форвард «Динамо» забил 17 мячей

08 июня 2026, 12:28 | Обновлено 08 июня 2026, 12:33
230
2 Comments
Лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2025/26 стал Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2025/26 стал 20-летний нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко. Во всех официальных клубных турнирах и за сборную он забил 17 мячей. 13 раз форвард киевлян отличился в чемпионате Украины, 2 – в Кубке Украины, по 1 – в еврокубках и за национальную дружину.

Матвей на 2 гола обошел нигерийского нападающего «Металлиста 1925» Питера Итодо, ставшего лучшим бомбардиром Кубка Украины-2025/26. А третье место в рейтинге с 13 голами заняли форвард «Зари» Филипп Будковский и полузащитники «Полесья» и «Динамо» Алексей Гуцуляк и Андрей Ярмоленко, который, как и Пономаренко, отметился взятием ворот соперников во всех турнирах и за сборную.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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скільки матчів в ЧУ+КУ+ЄК+ЗУ зіграли оті бомбардири?
яка їх середня швидкострільність голів за матч?
бо показник бомбардира 10-13 голів в ЧУ за сезон - це х..ня,
м'яко кажучи.
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Це що, свіжа новина ?
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