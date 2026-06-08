Лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2025/26 стал Пономаренко

Лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2025/26 стал 20-летний нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко. Во всех официальных клубных турнирах и за сборную он забил 17 мячей. 13 раз форвард киевлян отличился в чемпионате Украины, 2 – в Кубке Украины, по 1 – в еврокубках и за национальную дружину.

Матвей на 2 гола обошел нигерийского нападающего «Металлиста 1925» Питера Итодо, ставшего лучшим бомбардиром Кубка Украины-2025/26. А третье место в рейтинге с 13 голами заняли форвард «Зари» Филипп Будковский и полузащитники «Полесья» и «Динамо» Алексей Гуцуляк и Андрей Ярмоленко, который, как и Пономаренко, отметился взятием ворот соперников во всех турнирах и за сборную.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ