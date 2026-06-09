Жирона удивила покупателей ценой на Цыганкова

Каталонская «Жирона» рассматривает возможность трансфера Виктора Цыганкова в летнее трансферное окно.

Как отмечает ТаТоТаке, каталонский клуб установил довольно высокую цену за украинского игрока – 20 миллионов евро. Такие деньги за Виктора не готов платить ни один клуб Испании и Турции.

В текущем сезоне Виктор Цыганков отыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» столкнулся с серьезными трудностями в попытках подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.