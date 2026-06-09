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  4. Жирона удивила покупателей ценой на Цыганкова
Испания
09 июня 2026, 06:02 |
1366
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Жирона удивила покупателей ценой на Цыганкова

Клуб готов отпустить украинца только за 20 миллионов евро

09 июня 2026, 06:02 |
1366
2 Comments
Жирона удивила покупателей ценой на Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Каталонская «Жирона» рассматривает возможность трансфера Виктора Цыганкова в летнее трансферное окно.

Как отмечает ТаТоТаке, каталонский клуб установил довольно высокую цену за украинского игрока – 20 миллионов евро. Такие деньги за Виктора не готов платить ни один клуб Испании и Турции.

В текущем сезоне Виктор Цыганков отыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» столкнулся с серьезными трудностями в попытках подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

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Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Та залишиться він в Жироні
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Явно не хотят отпускать, д ещё мечтают подзаработать
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