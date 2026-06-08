Мбаппе – лучший бомбардир финалов чемпионатов мира. Факты и рекорды
Нападающий французской сборной держит ряд бомбардирских рекордов финалов мундиалей
Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром финалов чемпионатов мира.
В активе француза 4 забитых мяча: в 2018 году гол в ворота сборной Хорватии и в 2022 году хет-трик в ворота сборной Аргентины.
По 3 гола в финалах забивали Джефф Херст (Англия), Вава (Бразилия), Пеле (Бразилия) и Зинедин Зидан (Франция).
12 разных игроков забивали 2+ гола в одном финале.
Лишь 5 футболистов забивали в двух разных решающих матчах турнира: Вава (1958, 1962), Пеле (1958, 1970), Пауль Брайтнер (1974, 1982), Зинедин Зидан (1998, 2006) и Килиан Мбаппе (2018, 2022).
Хорват Марио Манджукич стал первым автором автогола в финалах (2018), также стал первым, кто в одном матче забил гол как в свои, так и в чужие ворота.
Джефф Херст и Килиан Мбаппе – единственные игроки, оформившие хет-трик в финале.
Вава и Мбаппе – единственные игроки, которые забивали в двух решающих матчах ЧМ подряд.
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в финалах чемпионатов мира
- 4 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 3 – Джефф Херст (Англия)
- 3 – Вава (Бразилия)
- 3 – Пеле (Бразилия)
- 3 – Зинедин Зидан (Франция)
- 2 – Джино Колаусси (Италия)
- 2 – Сильвио Пиола (Италия)
- 2 – Гельмут Ран (ФРГ)
- 2 – Марио Кемпес (Аргентина)
- 2 – Пауль Брайтнер (ФРГ)
- 2 – Роналдо (Бразилия)
- 2 – Лионель Месси (Аргентина)
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