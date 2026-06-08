Врач сборной Дании поделился новостями о состоянии Эриксена

В воскресенье, 7 июня, на стадионе EWII Park в городе Оденсе состоялся товарищеский матч между сборными Дании и Украины. На 65-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен без постороннего контакта упал на газон, схватившись за грудь, после чего было принято решение об отмене матча.

На следующий день после матча врач сборной Дании Мортен Боесен поделился новостями о состоянии игрока:

«Я разговаривал с Кристианом утром, и он чувствует себя хорошо. Он находится с семьей и в хорошем состоянии. Ожидается, что вскоре он будет выписан из больницы и сможет вернуться домой. Мы хорошо заботимся о игроках и персонале и постоянно поддерживаем с ними связь».