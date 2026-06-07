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Товарищеские матчи
07 июня 2026, 17:28 |
658
1

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Дании

Команда Андреа Мальдеры сыграет в желтом комплекте

07 июня 2026, 17:28 |
658
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ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Дании
УАФ
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7 июня 2026 года состоится товарищеский матч между сборными Дании и Украины.

Матч пройдет на стадионе EWII Park в городе Оденсе, Дания. Начало встречи — в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины выйдет на этот матч в домашней форме желтого цвета.

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Исландии

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Фу-у--у-у-ух.... Ну, слава Богу!... я боявся, щоб не у фіолетовій чи рожевій....
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