ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Дании

7 июня 2026 года состоится товарищеский матч между сборными Дании и Украины.

Матч пройдет на стадионе EWII Park в городе Оденсе, Дания. Начало встречи — в 19:30 по киевскому времени.

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Сборная Украины выйдет на этот матч в домашней форме желтого цвета.

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