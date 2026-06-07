Другие новости07 июня 2026, 16:54 | Обновлено 07 июня 2026, 16:55
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ПСЖ опередил Манчестер Сити по стоимости состава, Арсенал – третий
Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих команд мира
07 июня 2026, 16:54 | Обновлено 07 июня 2026, 16:55
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ПСЖ, согласно обновленному рейтингу Transfermarkt, стал клубом с самым дорогим составом в мире.
Суммарная стоимость игроков парижан составляет 1,37 млрд евро.
На втором месте находится Манчестер Сити (1.32 млрд евро), на третьем – Арсенал (1.25 млрд евро).
Еще три команды имеют составы с суммарной стоимостью более 1 млрд евро: Реал (1.22 млрд евро), Барселона (1.16 млрд евро) и Челси (1.11 млрд евро).
Клубы с самыми дорогими составами, согласно Transfermarkt
- 1.37 млрд евро – ПСЖ
- 1.32 млрд евро – Манчестер Сити
- 1.25 млрд евро – Арсенал
- 1.22 млрд евро – Реал
- 1.16 млрд евро – Барселона
- 1.11 млрд евро – Челси
- 958 млн евро – Бавария
- 940 млн евро – Ливерпуль
- 752 млн евро – Манчестер Юнайтед
- 700 млн евро – Тоттенхэм Хотспур
- 696 млн евро – Ньюкасл Юнайтед
- 647 млн евро – Интер
- 578 млн евро – Ноттингем Форест
- 577 млн евро – Атлетико
- 567 млн евро – Брайтон
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