ПСЖ опередил Манчестер Сити по стоимости состава, Арсенал – третий

ПСЖ, согласно обновленному рейтингу Transfermarkt, стал клубом с самым дорогим составом в мире.

Суммарная стоимость игроков парижан составляет 1,37 млрд евро.

На втором месте находится Манчестер Сити (1.32 млрд евро), на третьем – Арсенал (1.25 млрд евро).

Еще три команды имеют составы с суммарной стоимостью более 1 млрд евро: Реал (1.22 млрд евро), Барселона (1.16 млрд евро) и Челси (1.11 млрд евро).

Клубы с самыми дорогими составами, согласно Transfermarkt