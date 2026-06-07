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07 июня 2026, 16:54 | Обновлено 07 июня 2026, 16:55
404
0

ПСЖ опередил Манчестер Сити по стоимости состава, Арсенал – третий

Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих команд мира

07 июня 2026, 16:54 | Обновлено 07 июня 2026, 16:55
404
0
ПСЖ опередил Манчестер Сити по стоимости состава, Арсенал – третий
Getty Images/Global Images Ukraine
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ПСЖ, согласно обновленному рейтингу Transfermarkt, стал клубом с самым дорогим составом в мире.

Суммарная стоимость игроков парижан составляет 1,37 млрд евро.

На втором месте находится Манчестер Сити (1.32 млрд евро), на третьем – Арсенал (1.25 млрд евро).

Еще три команды имеют составы с суммарной стоимостью более 1 млрд евро: Реал (1.22 млрд евро), Барселона (1.16 млрд евро) и Челси (1.11 млрд евро).

Клубы с самыми дорогими составами, согласно Transfermarkt

  • 1.37 млрд евро – ПСЖ
  • 1.32 млрд евро – Манчестер Сити
  • 1.25 млрд евро – Арсенал
  • 1.22 млрд евро – Реал
  • 1.16 млрд евро – Барселона
  • 1.11 млрд евро – Челси
  • 958 млн евро – Бавария
  • 940 млн евро – Ливерпуль
  • 752 млн евро – Манчестер Юнайтед
  • 700 млн евро – Тоттенхэм Хотспур
  • 696 млн евро – Ньюкасл Юнайтед
  • 647 млн ​​евро – Интер
  • 578 млн евро – Ноттингем Форест
  • 577 млн ​​евро – Атлетико
  • 567 млн ​​евро – Брайтон
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Transfermarkt статистика ПСЖ Манчестер Сити Арсенал Лондон Реал Мадрид Барселона Челси Бавария Ливерпуль Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Интер Милан Ноттингем Форест Атлетико Мадрид Брайтон
Сергей Турчак Источник: Instagram
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