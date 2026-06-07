Флавио Коболли – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 16:00 по Киеву на корт имени Филиппы Шатрие выйдут Флавио Коболли (Италия, ATP 14) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

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Это будет пятое очное противостояние соперников. Счет 3:1 в пользу Зверева.

Победитель поединка выиграет трофей мейджора в Париже и заберет чек размером в €2 800 000.

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