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Ролан Гаррос
07 июня 2026, 16:25 |
580
0

Флавио Коболли – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Ролан Гаррос 2026

07 июня 2026, 16:25 |
580
0
Флавио Коболли – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Roland Garros. Флавио Коболли и Александр Зверев
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7 июня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 16:00 по Киеву на корт имени Филиппы Шатрие выйдут Флавио Коболли (Италия, ATP 14) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

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Это будет пятое очное противостояние соперников. Счет 3:1 в пользу Зверева.

Победитель поединка выиграет трофей мейджора в Париже и заберет чек размером в €2 800 000.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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