Ролан Гаррос07 июня 2026, 16:25 |
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Флавио Коболли – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча Ролан Гаррос 2026
07 июня 2026, 16:25 |
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7 июня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 в мужском одиночном разряде.
Ориентировочно в 16:00 по Киеву на корт имени Филиппы Шатрие выйдут Флавио Коболли (Италия, ATP 14) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).
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Это будет пятое очное противостояние соперников. Счет 3:1 в пользу Зверева.
Победитель поединка выиграет трофей мейджора в Париже и заберет чек размером в €2 800 000.
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