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Товарищеские матчи
07 июня 2026, 13:19 | Обновлено 07 июня 2026, 14:04
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0

Дания – Украина. Прогноз на товарищеский матч от Александра Шовковского

Контрольный поединок состоится 7 июня и начнется в 19:30 по Киеву

07 июня 2026, 13:19 | Обновлено 07 июня 2026, 14:04
755
0
Дания – Украина. Прогноз на товарищеский матч от Александра Шовковского
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В воскресенье сборная Украины проведет последний товарищеский матч перед стартом в Лиге наций УЕФА. Команда Андреа Мальдеры встретится с Данией – еще одним серьезным соперником. И если поляков удалось уверенно обыграть (2:0), то следующий экзамен для нашей команды обещает быть куда сложнее.

Экс-игрок, тренер Динамо и амбассадор betking Александр Шовковский поделился прогнозом о предстоящем поединке.

В моем детстве сборную СССР называли чемпионами мира по товарищеским матчам. Скандинавы вполне заслуживают такого же неофициального титула. До нынешних летних спаррингов «датский динамит» выиграл 12 из 13 последних домашних матчей, причем практически всегда забивал как минимум дважды. Исключением стала лишь безголевая ничья со Швейцарией (0:0).

Провал в квалификации чемпионата мира стал неожиданностью, учитывая потенциал нынешнего поколения датских «принцев», оставшихся без шансов побороться за мировую корону. Лишь в концовке заключительного матча со Шотландией команда упустила прямую путевку на мундиаль, проиграв 2:4 и отправившись в плей-офф. Затем последовал разгром Северной Македонии (4:0), нервная перестрелка с Чехией (2:2) и обидное поражение в серии пенальти.

К ближайшим официальным матчам «датские викинги» подойдут без завершившего международную карьеру Кристиана Нергора и повесившего бутсы с перчатками на гвоздь Каспера Шмейхеля. Не помогут команде также травмированные Мортен Юльман и Густав Исаксен, а Миккель Дамсгор вовсе не получил вызов. Зато главной ударной силой остается форвард итальянского «Наполи» Расмус Хойлунд, блиставший в отборочном цикле. После нулевой ничьей с участником ЧМ-2026 ДР Конго наверняка последует ротация состава. В той встрече датчане привычно много атаковали, но подвела реализация — лишь три удара пришлись в створ ворот.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Сборная Украины не сумела навязать борьбу французам за первое место в группе квалификации ЧМ-2026, однако дважды обыграла Исландию в ключевых матчах. Затем случилось мартовское фиаско со Швецией (1:3), после которого критика обрушилась на всех, а больше всего хейта принял на себя Сергей Ребров.

Итальянец Андреа Мальдера, хорошо знакомый с украинским футболом, с первого матча начал перестраивать игру команды. Если перевод Виктора Цыганкова на позицию «десятки» выглядит удачным решением, а появление в опорной зоне Егора Назарины и Олега Очеретько вполне объяснимо, то отсутствие профильного правого защитника стало проблемой. Не исключено, что Мальдера попробует схему с тремя центральными защитниками. Впрочем, именно для таких экспериментов товарищеские матчи и существуют — чтобы искать оптимальные сочетания и готовить команду к официальным поединкам.

К матчу с Данией украинцы готовились почти неделю, поэтому тренерский штаб может рассчитывать практически на всех сильнейших. С первых минут наверняка появятся на поле Илья Забарный, Руслан Малиновский и Артем Довбик.

Датчане выглядят фаворитами встречи и вряд ли будут столь же расточительны у чужих ворот, как поляки несколькими днями ранее. Однако и в составе сборной Украины достаточно футболистов, способных создать проблемы любому сопернику. Поэтому оптимальным вариантом выглядит ставка «Обе команды забьют» за 1.90.

Прогноз Александра Шовковского
Дания
7 июня 2026 -
19:30
УКРАИНА
Обе забьют 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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