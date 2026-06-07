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Чемпионат мира
07 июня 2026, 10:10 | Обновлено 07 июня 2026, 10:13
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Топ-10 игроков, которые не сыграют на ЧМ-2026

Левандовский, Кварацхелия, Собослаи, сборная Италии…

07 июня 2026, 10:10 | Обновлено 07 июня 2026, 10:13
724
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Топ-10 игроков, которые не сыграют на ЧМ-2026
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Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира – это настоящий футбольный карнавал, в котором будут участвовать самые яркие звезды. Но так уж повелось издавна, что многие футбольные звезды в силу разных причин на настоящий футбольный карнавал не попадут. И в этой связи предстоящий ЧМ-2026 не будет исключением.

Ниже – подборка звезд первой величины, которые будущий Мундиаль будут смотреть по телевизору.

Виктор Осимхен, Нигерия

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из сильнейший игроков Африки последних сезонов на ЧМ-2026 не попал. И это при том, что Осимхен исправно клепает голы за сборную Нигерии. На лицевом счету этого мощного форварда – 31 забитый мяч в 46 матчах за национальную команду, восемь из которых – в отборе на ЧМ. Но нигерийцы отбор этот не прошли, во второй раз подряд пролетев мимо Мундиаля. И теперь не исключено, что Осимхен так и не дебютирует на мировых первенствах.

Доминик Собослаи, Венгрия

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лучших футболистов «Ливерпуля» минувшего сезона, и безоговорочно лучший среди «красных» по исполнению стандартов, наверняка был бы заметной фигурой на полях Америки. Но сборная Венгрии и ее капитан на ЧМ-2026 не сыграют. А все потому, что венгерцы получили от сборной Ирландии гол на шестой добавленной минуте и не пробились в плей-офф ЧМ-2026. Хотя для этой некогда сильной национальной команды такое положение вещей привычное, ибо Венгрия пролетает мимо уже десятого подряд ЧМ.

Хвича Кварацхелия, Грузия

Getty Images/Global Images Ukraine

Второго подряд тотального национального праздника для Сакартвело не будет. На Евро-2024 национальная сборная Грузии пробилась, сотворив там сенсацию, а вот на ЧМ-2026 Хвича и компания не вышли. Хотя, откровенно говоря, нужно признать, что шансов пробиться на Мундиаль у грузинских футболистов изначально было немного, ведь в их группе были действующие чемпионы Европы (испанцы) и очень сильная сборная Турции. Закавказцы смогли финишировать лишь на третьей ступеньке.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Ян Облак, Словения

Getty Images/Global Images Ukraine

Не в этот раз. В этот раз национальная команда знаменитого голкипера мадридского «Атлетико» за одно из двух первых мест в отборочной группе и не боролась толком, хотя, по сути, группа была равной, без явного фаворита. Тем не менее, первое место без особой борьбы забрала Швейцария, на второе запрыгнули косовары. Словенцы же во главе с Облаком остались ни с чем.

Роберт Левандовски, Польша

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучший бомбардир и лучший гвардеец в истории национальной сборной Польши был в шаге от поездки на ЧМ-2026. Наверняка было бы очень круто, если бы Роберт завершил свои выступления за национальную сборную после такого крупнейшего турнира. Но в финале плей-офф «кадра» проиграла шведам. После того матча Левандовский объявил о завершении международной карьеры. Но затем передумал, и получил вызов на товарищеский матч против сборной Украины.

Джанлуиджи Доннарумма и сборная Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Можно было, конечно же, вынести за скобки лишь Доннарумму – одного из лучших нынешних голкиперов мирового футбола, главного героя «Скуадры адзурры» на золотом для Италии Евро-2020. Но как тогда быть с Сандро Тонали? А с Алессандро Бастони как тогда быть? Или с Риккардо Калафиори. Или с Федерико Димарко.

Один из безоговорочных грандов и авторитетов мирового футбола пролетает мимо уже третьего подряд чемпионата мира.

Жоао Педро, Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лучших бразильских нападающих «новой волны» провел отличный дебютный сезон в АПЛ. Хотя «Челси» Жоао Педро и не блистал в минувшем сезоне, сам бразильский форвард был очень заметным. На его счету – двадцать забитых мячей, и интерес от «Барселоны» и «Реала». Тем не менее, Карло Анчелотти в последний момент «отшил» Жоао от окончательной заявки. Отшил не в последнюю очередь потому, чтобы расчистить место для вечно травмированного Неймара. Ну-ну.

Трент Александер-Арнольд, Англия

Getty Images/Global Images Ukraine

И в этом случае, как и со «Скуадрой адзуррой», можно запросто составлять топовую десятку из одних лишь английских футболистов, оказавшихся за бортом ЧМ-2026. Но мы вынесли на лобовое место одного лишь Трента, некогда незаменимого игрока сборной «трех львов». В оправдание Томаса Тухеля, нынешнего наставника сборной Англии, можно сказать, что выбор у него – широчайший, и из тех, кто не попал в итоге в список вызванных на ЧМ, можно составить сборную, которая бы точно боролась за призовые места на любом соревновании. Однако, вместе с тем, необходимо отметить и то, что в некоторых моментах выбор Тухеля было сложно понять. Момент из невызовом Трента – очень показательный.

Дани Карвахаль, Испания

Getty Images/Global Images Ukraine

Воистину историческое и одновременно чудное событие. Впервые за долгие годы, а если быть точным, за более чем 90 лет, в составе сборной Испании не будет ни одного (!) представителя лучшей испанской команды всех времен – «Реала». Да, «Мадрид» провел не лучший свой сезон, да, в его составе ведущие роли теперь играют легионеры, но ведь и испанские футболисты в королевском клубе тоже есть весьма квалифицированные. Взять, хотя бы, Дани Карвахаля. На Евро-2024 правый защитник «Мадрида» стал настоящим героем. И чемпионом континента. И это, на минуточку, на своем дебютном чемпионате Европы. Но на ЧМ-2026 Карвахаля не взяли. Помешала травма. Или, скорее всего, ее последствия.

Марк-Андре тер Штеген, Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Это настоящая болевая точка сборной Германии. На протяжении последнего десятилетия тер Штеген вел заочную (да и очную тоже) борьбу с Нойером за пост номер один в Бундестим. Марк-Андре постоянно проигрывал этот спор. И далеко не всегда он его проигрывал в честном поединке. И вот когда казалось, что после Евро-2024, когда Нойер заявил об окончании своей международной карьеры, наконец-то ничто и никто не помешает голкиперу «Барселоны» на белом коне въехать в сборную Германии, случилась неприятнейшая тяжелая травма. Из-за этой травмы тер Штеген потерял место и в «Барселоне», и в Бундестим. А Нойер тем временем снова вернулся…

А кого из игроков вам не будет хватать на чемпионате мира?

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статьи эксклюзив Виктор Осимхен Доминик Собослаи Хвича Кварацхелия Ян Облак Роберт Левандовски Джанлуиджи Доннарумма Трент Александер-Арнольд Марк-Андре тер Штеген
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 3
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удивительно, что в топе так много вратарей
п.с.
и какая Италия топ, если Македонию или Боснию не могут пройти
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Мне будет не хватать игроков сборной Украины. На остальных пофиг
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