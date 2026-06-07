Топ-10 игроков, которые не сыграют на ЧМ-2026
Левандовский, Кварацхелия, Собослаи, сборная Италии…
Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Чемпионат мира – это настоящий футбольный карнавал, в котором будут участвовать самые яркие звезды. Но так уж повелось издавна, что многие футбольные звезды в силу разных причин на настоящий футбольный карнавал не попадут. И в этой связи предстоящий ЧМ-2026 не будет исключением.
Ниже – подборка звезд первой величины, которые будущий Мундиаль будут смотреть по телевизору.
Виктор Осимхен, Нигерия
Один из сильнейший игроков Африки последних сезонов на ЧМ-2026 не попал. И это при том, что Осимхен исправно клепает голы за сборную Нигерии. На лицевом счету этого мощного форварда – 31 забитый мяч в 46 матчах за национальную команду, восемь из которых – в отборе на ЧМ. Но нигерийцы отбор этот не прошли, во второй раз подряд пролетев мимо Мундиаля. И теперь не исключено, что Осимхен так и не дебютирует на мировых первенствах.
Доминик Собослаи, Венгрия
Один из лучших футболистов «Ливерпуля» минувшего сезона, и безоговорочно лучший среди «красных» по исполнению стандартов, наверняка был бы заметной фигурой на полях Америки. Но сборная Венгрии и ее капитан на ЧМ-2026 не сыграют. А все потому, что венгерцы получили от сборной Ирландии гол на шестой добавленной минуте и не пробились в плей-офф ЧМ-2026. Хотя для этой некогда сильной национальной команды такое положение вещей привычное, ибо Венгрия пролетает мимо уже десятого подряд ЧМ.
Хвича Кварацхелия, Грузия
Второго подряд тотального национального праздника для Сакартвело не будет. На Евро-2024 национальная сборная Грузии пробилась, сотворив там сенсацию, а вот на ЧМ-2026 Хвича и компания не вышли. Хотя, откровенно говоря, нужно признать, что шансов пробиться на Мундиаль у грузинских футболистов изначально было немного, ведь в их группе были действующие чемпионы Европы (испанцы) и очень сильная сборная Турции. Закавказцы смогли финишировать лишь на третьей ступеньке.
Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!
Ян Облак, Словения
Не в этот раз. В этот раз национальная команда знаменитого голкипера мадридского «Атлетико» за одно из двух первых мест в отборочной группе и не боролась толком, хотя, по сути, группа была равной, без явного фаворита. Тем не менее, первое место без особой борьбы забрала Швейцария, на второе запрыгнули косовары. Словенцы же во главе с Облаком остались ни с чем.
Роберт Левандовски, Польша
Лучший бомбардир и лучший гвардеец в истории национальной сборной Польши был в шаге от поездки на ЧМ-2026. Наверняка было бы очень круто, если бы Роберт завершил свои выступления за национальную сборную после такого крупнейшего турнира. Но в финале плей-офф «кадра» проиграла шведам. После того матча Левандовский объявил о завершении международной карьеры. Но затем передумал, и получил вызов на товарищеский матч против сборной Украины.
Джанлуиджи Доннарумма и сборная Италии
Можно было, конечно же, вынести за скобки лишь Доннарумму – одного из лучших нынешних голкиперов мирового футбола, главного героя «Скуадры адзурры» на золотом для Италии Евро-2020. Но как тогда быть с Сандро Тонали? А с Алессандро Бастони как тогда быть? Или с Риккардо Калафиори. Или с Федерико Димарко.
Один из безоговорочных грандов и авторитетов мирового футбола пролетает мимо уже третьего подряд чемпионата мира.
Жоао Педро, Бразилия
Один из лучших бразильских нападающих «новой волны» провел отличный дебютный сезон в АПЛ. Хотя «Челси» Жоао Педро и не блистал в минувшем сезоне, сам бразильский форвард был очень заметным. На его счету – двадцать забитых мячей, и интерес от «Барселоны» и «Реала». Тем не менее, Карло Анчелотти в последний момент «отшил» Жоао от окончательной заявки. Отшил не в последнюю очередь потому, чтобы расчистить место для вечно травмированного Неймара. Ну-ну.
Трент Александер-Арнольд, Англия
И в этом случае, как и со «Скуадрой адзуррой», можно запросто составлять топовую десятку из одних лишь английских футболистов, оказавшихся за бортом ЧМ-2026. Но мы вынесли на лобовое место одного лишь Трента, некогда незаменимого игрока сборной «трех львов». В оправдание Томаса Тухеля, нынешнего наставника сборной Англии, можно сказать, что выбор у него – широчайший, и из тех, кто не попал в итоге в список вызванных на ЧМ, можно составить сборную, которая бы точно боролась за призовые места на любом соревновании. Однако, вместе с тем, необходимо отметить и то, что в некоторых моментах выбор Тухеля было сложно понять. Момент из невызовом Трента – очень показательный.
Дани Карвахаль, Испания
Воистину историческое и одновременно чудное событие. Впервые за долгие годы, а если быть точным, за более чем 90 лет, в составе сборной Испании не будет ни одного (!) представителя лучшей испанской команды всех времен – «Реала». Да, «Мадрид» провел не лучший свой сезон, да, в его составе ведущие роли теперь играют легионеры, но ведь и испанские футболисты в королевском клубе тоже есть весьма квалифицированные. Взять, хотя бы, Дани Карвахаля. На Евро-2024 правый защитник «Мадрида» стал настоящим героем. И чемпионом континента. И это, на минуточку, на своем дебютном чемпионате Европы. Но на ЧМ-2026 Карвахаля не взяли. Помешала травма. Или, скорее всего, ее последствия.
Марк-Андре тер Штеген, Германия
Это настоящая болевая точка сборной Германии. На протяжении последнего десятилетия тер Штеген вел заочную (да и очную тоже) борьбу с Нойером за пост номер один в Бундестим. Марк-Андре постоянно проигрывал этот спор. И далеко не всегда он его проигрывал в честном поединке. И вот когда казалось, что после Евро-2024, когда Нойер заявил об окончании своей международной карьеры, наконец-то ничто и никто не помешает голкиперу «Барселоны» на белом коне въехать в сборную Германии, случилась неприятнейшая тяжелая травма. Из-за этой травмы тер Штеген потерял место и в «Барселоне», и в Бундестим. А Нойер тем временем снова вернулся…
А кого из игроков вам не будет хватать на чемпионате мира?
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