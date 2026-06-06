ХВАЛИНЬСКА: «За этим стоят 18 лет тяжелой работы, терпения и настойчивости»

Польская теннисистка Майя Хвалиньска провела пресс-конференцию после поражения от Мирры Андреевой в финале Ролан Гаррос 2026:

– Майя, сегодня не повезло, но поздравляем с потрясающим и историческим выступлением. Чем вы больше всего гордитесь после этих недель? Что вы забираете с собой с этого турнира?

– Это были незабываемые три недели для меня. Я точно никогда их не забуду. Сегодня был очень сложный матч. Мирра была намного лучше, и она заслужила победу. Но я определенно горжусь своими усилиями. Я отдала все, что могла, и думаю, что могу гордиться собой.

– Майя, кажется, за последние несколько недель ваш мир немного изменился. Наверное, у вас еще не было времени как следует об этом подумать. Но теперь, когда турнир завершен, какие перемены вы ожидаете в своей жизни – с учетом нового рейтинга и призовых, которых у вас раньше не было.

– Думаю, я еще увижу. Конечно, все будет иначе, но я надеюсь, что смогу адаптироваться. Я продолжу много работать, как делала это и раньше. Буду отдавать все, чтобы становиться лучше каждый день, а результаты посмотрим. Я очень благодарна за это время, но теперь оно уже в прошлом. Мне нужно оставаться в настоящем и продолжать каждый день делать все, чтобы становиться лучшей теннисисткой.

– Поздравляю, Майя. Насколько уровень тенниса, который вы показали на этом турнире, отличается от того, что вы показывали раньше? И как вы сможете поддерживать этот уровень дальше?

– Честно говоря, у меня не было ощущения, что я играю в свой лучший теннис. Это немного странно. Но я получила много уверенности, потому что раньше почти не играла против теннисисток с таким высоким рейтингом. Это был первый раз, когда я столкнулась с такими соперницами, и этот опыт определенно добавил мне уверенности.

– Как вы собираетесь продолжать дальше?

– Я продолжу работать так же усердно, как работаю сейчас. Буду отдавать все, чтобы двигаться дальше и действительно становиться лучшей игрокиней.

– Как вы относитесь к траве как к покрытию? Насколько, по-вашему, ваш теннис подходит травяным кортам?

– В прошлом году на траве мне было непросто. Но раньше я любила играть на этом покрытии. Думаю, я могу использовать много укороченных, слайсов, хорошо двигаюсь по корту и неплохо предугадываю игру. Травяной сезон всегда особенный, потому что он очень короткий. Посмотрим, как все сложится, но я готова к этому вызову.

– Поздравляю с вашим потрясающим выступлением. Как вы собираетесь справляться с вниманием медиа и не только медиа? С одной стороны – сохранить свое безопасное пространство, а с другой – показать людям, кто вы, рассказать больше о себе. Это сложно?

– Посмотрим. Как я уже сказала, все будет по-другому. Но я чувствую, что достаточно крепко стою на земле, и вокруг меня хорошие люди. Я знаю свои приоритеты и буду на них фокусироваться. А дальше посмотрим.

– Майя, поздравляю с вашим выступлением. Если говорить о траве, надеетесь ли вы, что Уимблдон может дать вам wild card? И как бы вы отнеслись к возвращению в квалификацию после того, как только что сыграли в финале Ролан Гаррос?

– Честно говоря, это была бы новость века. Я этого не ожидаю. Но посмотрим. Я отнесусь к этому как к вызову. Это новое покрытие, времени не так много, но я отдам все. Я рада этому этапу: трава всегда приносит приятные перемены.

– Поздравляю, Майя, отличный турнир. Хотелось бы спросить, как вы чувствовали себя физически в финале. Насколько вы устали? И что делает Мирру такой сложной соперницей?

– Конечно, я устала, но это нормально. Думаю, любой бы устал: мы играем очень много матчей. Но нужно отдать должное Мирре. Она невероятная теннисистка, очень стабильная. Сегодня она намного лучше справилась с условиями и на сто процентов заслужила победу.

– Майя, насколько вы нервничали утром перед финалом и как пытались справиться с нервами? Каким было ваше утро?

– Я делала все то же самое, что и последние три недели. Но нервы, конечно, были. Я определенно чувствовала напряжение. Если честно, я нервничала перед каждым матчем. Последние три недели я почти не могла есть. Мои тренеры ели пиццу, а я – нет. Так что сейчас я даже рада, что турнир закончился, и, может быть, ко мне вернется радость от еды.

– Вы сказали, что даже не считаете, что играли на своем лучшем уровне. Возможно, мы иногда переоцениваем разрыв между игроками около топ-100 и элитой? И может ли ваше выступление вдохновить игроков с похожим рейтингом?

– Думаю, да. Я знаю очень много сильных игроков за пределами топ-100. Сейчас разница очень тонкая. Многие вещи должны просто сойтись. Есть много отличных игроков, и я желаю им всего лучшего. Надеюсь, моя история за эти последние дни стала для них вдохновением. Я вижу многих из них, скажем, в топ-50.

– Продолжая эту тему: вы сказали, что иногда что-то должно просто сойтись. Если вы, возможно, даже не играли на своем лучшем уровне, что именно сошлось у вас за эти три недели?

– Со стороны это может выглядеть как огромный и внезапный скачок. Но на самом деле за этим стоят 18 лет тяжелой работы, терпения и настойчивости. Мне пришлось пройти через очень многое, чтобы оказаться в этом месте и в этой позиции. Жизнь иногда странная: нужно просто продолжать делать свое дело и верить, что однажды все сойдется. Я рада, что это произошло.

– В середине первого сета вы повели в счете, а затем Мирра, кажется, выиграла десять геймов подряд. В чем была главная сложность, когда инициатива ушла от вас? Как вы пытались вернуть ее?

– Сегодня у меня было ощущение, что у меня нет оружия против нее. Она намного лучше справлялась с ветром и играла очень умно. Ветер был действительно сумасшедшим. Я бы не сказала, что была удивлена. Скорее, я восхищаюсь тем, как она с этим справилась. Я понимаю, что мне нужно работать над этим, и у меня впереди много работы.

– Мирра говорила о «демонах» в своей голове, о ментальной стороне игры и о том, как ей помог психолог. Я знаю, что у вас тоже были сложности с ментальной стороной тенниса. Это то, с чем сталкиваются все топ-игроки? Почему теннис настолько ментальный вид спорта?

– Думаю, об этом нужно спрашивать самих игроков. Я не могу говорить за них. Но теннис – действительно очень тяжелый вид спорта. Он очень индивидуальный. Мы начинаем очень рано, фактически еще детьми. А когда мы подростки, от нас уже ждут поведения взрослых, хотя мы все еще дети. Давление огромное. В каждом матче ты как будто выставлен на обозрение, и люди могут судить тебя как угодно. Сейчас, в эпоху интернета, любой может написать что угодно. Это очень сложно, и тебе нужно защищать себя настолько хорошо, насколько ты можешь.

– Вы упомянули тонкую грань между топ-100 и топ-10. Думаете ли вы, что именно ментальная сила является главным отличием?

– Это сложный вопрос. Например, Мирра сегодня была очень сильной и очень умной на корте. Ей всего 19 лет, но она выглядит так, будто у нее уже огромный опыт. Честно говоря, я не знаю. Если я хочу подняться в рейтинге, мне нужно будет понять, что именно необходимо, чтобы быть там. Тогда я смогу дать ответ.

– О вашем рейтинге: думаю, в понедельник вы будете 21-й ракеткой мира. Это позволит вам попадать почти на все турниры. Но до этого есть wild card на Уимблдон, о котором вы уже упомянули, а также турниры вроде Берлина. Хотели бы вы сыграть в основных сетках этих турниров? Хотели бы, чтобы они дали вам wild card до того, как ваш рейтинг отразится в заявочных списках?

– Я точно не буду играть ничего до Уимблдона. Мне определенно нужно время, чтобы восстановиться. Еще перед Ролан Гаррос я говорила, что после турнира мне нужен отпуск. Эти три недели я, конечно, хотела быть здесь, но в глубине души знала, что после Открытого чемпионата Франции поеду отдыхать. Мне нужно перезарядиться. В этом году я сыграю только Уимблдон.