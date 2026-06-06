Италия06 июня 2026, 16:59 | Обновлено 06 июня 2026, 17:03
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Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере
Признает, что трофей Пичичи стоит дома
06 июня 2026, 16:59 | Обновлено 06 июня 2026, 17:03
839
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Форвард Ромы Артем Довбик рассказал о том, что трофей за звание лучшего бомбардира Ла Лиги в сезоне 2023/24 (Пичичи) находится у него дома на почетном месте.
Игрок назвал его пока что наибольшим в карьере: «Дома стоит трофей этот. Самая большая награда пока что в моей карьере», – сказал Довбик.
Артем в том чемпионате забил 24 гола в составе Жироны и после этого перебрался в Рому, где пока что не добился того успеха, который был у игрока в испанской команде.
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Комментарии 3
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Этот трофей ему просто подарили тогда учитывая политическую ситуацию в Украине. Тупой Довбик об этом знает??
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