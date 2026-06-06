Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере

Форвард Ромы Артем Довбик рассказал о том, что трофей за звание лучшего бомбардира Ла Лиги в сезоне 2023/24 (Пичичи) находится у него дома на почетном месте.

Игрок назвал его пока что наибольшим в карьере: «Дома стоит трофей этот. Самая большая награда пока что в моей карьере», – сказал Довбик.

Артем в том чемпионате забил 24 гола в составе Жироны и после этого перебрался в Рому, где пока что не добился того успеха, который был у игрока в испанской команде.