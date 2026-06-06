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Испания
06 июня 2026, 11:41 |
714
0

Стало известно, будет ли Юрген Клопп возглавлять Реал в следующем сезоне

Бывший тренер английского «Ливерпуля» не собирается возвращаться к тренерской работе в клубе

06 июня 2026, 11:41 |
714
0
Стало известно, будет ли Юрген Клопп возглавлять Реал в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет возвращаться к клубной работе и не рассматривает возможность возглавить мадридский «Реал».

Об этом сообщил агент немецкого специалиста Марк Косике: «Это раздражает. Он не планирует возвращаться к тренерской работе в клубе и счастлив в Red Bull».

Один из кандидатов на должность президента королевского клуба Рикельме сообщил, что проведет переговоры с Клоппом, если победит на выборах своего конкурента Флорентино Переса.

Королевский клуб остался без главного тренера после увольнения Альваро Арбелоа, с которым команда заняла второе место в чемпионате Испании и не сумела навязать борьбу «Барселоне» в битве за золото.

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Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
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