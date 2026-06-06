Стало известно, будет ли Юрген Клопп возглавлять Реал в следующем сезоне
Бывший тренер английского «Ливерпуля» не собирается возвращаться к тренерской работе в клубе
Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет возвращаться к клубной работе и не рассматривает возможность возглавить мадридский «Реал».
Об этом сообщил агент немецкого специалиста Марк Косике: «Это раздражает. Он не планирует возвращаться к тренерской работе в клубе и счастлив в Red Bull».
Один из кандидатов на должность президента королевского клуба Рикельме сообщил, что проведет переговоры с Клоппом, если победит на выборах своего конкурента Флорентино Переса.
Королевский клуб остался без главного тренера после увольнения Альваро Арбелоа, с которым команда заняла второе место в чемпионате Испании и не сумела навязать борьбу «Барселоне» в битве за золото.
🚨❌ Jürgen Klopp’s agent denies any chance to become next Real Madrid manager.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026
Enrique Riquelme claimed contacts next week with Raúl for Klopp to become Real new manager if he wins the elections.
Klopp’s agent Kosicke: “It’s annoying. He’s not planning to return to coaching a… pic.twitter.com/rR69EpykGy
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