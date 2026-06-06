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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 09:23 |
153
0

Пресс-конференция Андреа Мальдеры в Оденсе. Смотреть онлайн LIVE

6 июня в 18:15 коуч сборной Украины ответит на вопросы перед игрой с Данией

06 июня 2026, 09:23 |
153
0
Пресс-конференция Андреа Мальдеры в Оденсе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера
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6 июня в 18:15 в Оденсе (Дания) состоится пресс-конференция Андреа Мальдеры, главного тренера сборной Украины.

Затем в 19:00 по киевскому времени сине-желтая команда проведет открытую предматчевую тренировку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины на следующий день сыграет товарищеский матч против команды Дании. Товарищеская игра начнется 7 июня в 19:30 на стадионе Odense Isstadion в городе Оденсе (Дания).

Это будет вторая игра Мальдеры на тренерском мостике сборной. Дебют для него был успешным – 31 мая во Вроцлаве в первом спарринге Украина обыграла Польшу (2:0).

Ранее сборная Украины не сумела выйти в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, уступив в марте команде Швеции (1:3). Затем Андреа Мальдера сменил Сергея Реброва на посту наставника сборной Украины.

Пресс-конференция Андреа Мальдеры в Оденсе. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен вскоре.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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