6 июня в 18:15 в Оденсе (Дания) состоится пресс-конференция Андреа Мальдеры, главного тренера сборной Украины.

Затем в 19:00 по киевскому времени сине-желтая команда проведет открытую предматчевую тренировку.

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Сборная Украины на следующий день сыграет товарищеский матч против команды Дании. Товарищеская игра начнется 7 июня в 19:30 на стадионе Odense Isstadion в городе Оденсе (Дания).

Это будет вторая игра Мальдеры на тренерском мостике сборной. Дебют для него был успешным – 31 мая во Вроцлаве в первом спарринге Украина обыграла Польшу (2:0).

Ранее сборная Украины не сумела выйти в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, уступив в марте команде Швеции (1:3). Затем Андреа Мальдера сменил Сергея Реброва на посту наставника сборной Украины.

Пресс-конференция Андреа Мальдеры в Оденсе. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен вскоре.