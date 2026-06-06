Пресс-конференция Андреа Мальдеры в Оденсе. Смотреть онлайн LIVE
6 июня в 18:15 коуч сборной Украины ответит на вопросы перед игрой с Данией
6 июня в 18:15 в Оденсе (Дания) состоится пресс-конференция Андреа Мальдеры, главного тренера сборной Украины.
Затем в 19:00 по киевскому времени сине-желтая команда проведет открытую предматчевую тренировку.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины на следующий день сыграет товарищеский матч против команды Дании. Товарищеская игра начнется 7 июня в 19:30 на стадионе Odense Isstadion в городе Оденсе (Дания).
Это будет вторая игра Мальдеры на тренерском мостике сборной. Дебют для него был успешным – 31 мая во Вроцлаве в первом спарринге Украина обыграла Польшу (2:0).
Ранее сборная Украины не сумела выйти в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, уступив в марте команде Швеции (1:3). Затем Андреа Мальдера сменил Сергея Реброва на посту наставника сборной Украины.
Пресс-конференция Андреа Мальдеры в Оденсе. Смотреть онлайн LIVE
Видеоплейер будет добавлен вскоре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер считает, что Рико до остановки лидировал по очкам
Боксер отметил тренера Рико – Питера Фьюри