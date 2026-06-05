Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наибольшее представительство на ЧМ-2026 имеет Манчестер Сити
Чемпионат мира
05 июня 2026, 15:45 |
218
0

Наибольшее представительство на ЧМ-2026 имеет Манчестер Сити

Небесно-голубые делегировали на нынешний мундиаль 19 игроков

05 июня 2026, 15:45 |
218
0
Наибольшее представительство на ЧМ-2026 имеет Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Среди клубов наибольшее представительство на ЧМ-2026 имеет английский «Манчестер Сити». Небесно-голубые делегировали на нынешний мундиаль почти две полноценные команды – 19 игроков. Больше, чем 10 полпредов имеют на этом чемпионате еще 11 команд, в том числе 4 из Англии и по 2 – из Германии и Испании.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Наибольшего прогресса по сравнению с предыдущим сезоном добился ЛНЗ
На ЧМ-2026 ни одна из сборных не укомплектована полностью местными кадрами
205 игроков английских клубов примут участие в ЧМ-2026
цифры и факты Мнение эксперта Манчестер Сити ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 04 июня 2026, 22:35 38
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу

Решающий матч чемпионата Европы 2026 состоялся в Братиславе

Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Футбол | 05 июня 2026, 07:02 14
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?

Лидирует Дембеле

Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Теннис | 04.06.2026, 17:25
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Футбол | 05.06.2026, 06:44
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
В Реале заявили о заговоре с целью дестабилизировать клуб
Футбол | 05.06.2026, 14:19
В Реале заявили о заговоре с целью дестабилизировать клуб
В Реале заявили о заговоре с целью дестабилизировать клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 152
Теннис
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
03.06.2026, 21:51 2
Футбол
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
04.06.2026, 00:08 11
Футбол
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 14
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
04.06.2026, 05:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем