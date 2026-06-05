Наибольшее представительство на ЧМ-2026 имеет Манчестер Сити

Среди клубов наибольшее представительство на ЧМ-2026 имеет английский «Манчестер Сити». Небесно-голубые делегировали на нынешний мундиаль почти две полноценные команды – 19 игроков. Больше, чем 10 полпредов имеют на этом чемпионате еще 11 команд, в том числе 4 из Англии и по 2 – из Германии и Испании.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ