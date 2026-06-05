Чемпионат мира05 июня 2026, 15:45 |
218
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Наибольшее представительство на ЧМ-2026 имеет Манчестер Сити
Небесно-голубые делегировали на нынешний мундиаль 19 игроков
05 июня 2026, 15:45 |
218
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Среди клубов наибольшее представительство на ЧМ-2026 имеет английский «Манчестер Сити». Небесно-голубые делегировали на нынешний мундиаль почти две полноценные команды – 19 игроков. Больше, чем 10 полпредов имеют на этом чемпионате еще 11 команд, в том числе 4 из Англии и по 2 – из Германии и Испании.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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