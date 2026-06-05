Якуб Меншик – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

В 15:40 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Якуб Меншик (Чехия, ATP 27) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

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Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Зверева.

Победитель поединка в финале поборется либо с Маттео Арнальди, либо с Флавио Коболли.

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