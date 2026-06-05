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Ролан Гаррос
05 июня 2026, 15:40 | Обновлено 05 июня 2026, 16:56
826
0

Якуб Меншик – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос 2026

05 июня 2026, 15:40 | Обновлено 05 июня 2026, 16:56
826
0
Якуб Меншик – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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5 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

В 15:40 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Якуб Меншик (Чехия, ATP 27) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

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Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Зверева.

Победитель поединка в финале поборется либо с Маттео Арнальди, либо с Флавио Коболли.

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Александр Зверев Якуб Меншик смотреть онлайн Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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