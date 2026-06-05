Якуб Меншик – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос 2026
5 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.
В 15:40 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Якуб Меншик (Чехия, ATP 27) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Зверева.
Победитель поединка в финале поборется либо с Маттео Арнальди, либо с Флавио Коболли.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб может подписать Раковицана
Футболист может перейти в «Реал»