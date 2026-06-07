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  4. В Тоттенхэме прокомментировали подписание Робертсона
Англия
07 июня 2026, 12:14 |
306
0

В Тоттенхэме прокомментировали подписание Робертсона

Юган Ланге и Роберто Де Дзерби довольны новичком

07 июня 2026, 12:14 |
306
0
В Тоттенхэме прокомментировали подписание Робертсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби
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5 июня 2026 года лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта со шотландским левым защитником «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном.

Трансфер 32-летнего футболиста прокомментировали представители «шпор».

Юган Ланге, спортивный директор:

«Мы рады приветствовать Эндрю в клубе. Прежде всего, он – выдающийся левый защитник, один из лучших за всю историю Премьер-лиги, и именно он поможет усилить наш состав. Кроме того, его мастерство, характер и лидерские качества были очевидны на протяжении всей карьеры, в ходе которой он регулярно боролся за высшие награды и завоевывал их.

Профессионализм и преданность Эндрю также станут неоценимым вкладом в развитие нашей команды, а он разделяет наши амбиции и решимость вернуть клубу успех. Мы с нетерпением ждем нового этапа в карьере Эндрю вместе с нами и с радостью встретим его здесь после чемпионата мира».

Роберто Де Дзерби, главный тренер:

«Эндрю – человек, которого я уважаю уже много лет, и он привнесет в нашу команду выдающиеся технические качества, опыт, лидерские способности и правильный менталитет. Он – проверенный победитель на высшем уровне на протяжении длительного времени и может стать для нас важной фигурой как на поле, так и за его пределами. Я с нетерпением жду начала нашего сотрудничества и того, чтобы увидеть, какое положительное влияние он окажет на всех вокруг себя».

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Роберто Де Дзерби Тоттенхэм Энди Робертсон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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