В Тоттенхэме прокомментировали подписание Робертсона

5 июня 2026 года лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта со шотландским левым защитником «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном.

Трансфер 32-летнего футболиста прокомментировали представители «шпор».

Юган Ланге, спортивный директор:

«Мы рады приветствовать Эндрю в клубе. Прежде всего, он – выдающийся левый защитник, один из лучших за всю историю Премьер-лиги, и именно он поможет усилить наш состав. Кроме того, его мастерство, характер и лидерские качества были очевидны на протяжении всей карьеры, в ходе которой он регулярно боролся за высшие награды и завоевывал их.

Профессионализм и преданность Эндрю также станут неоценимым вкладом в развитие нашей команды, а он разделяет наши амбиции и решимость вернуть клубу успех. Мы с нетерпением ждем нового этапа в карьере Эндрю вместе с нами и с радостью встретим его здесь после чемпионата мира».

Роберто Де Дзерби, главный тренер:

«Эндрю – человек, которого я уважаю уже много лет, и он привнесет в нашу команду выдающиеся технические качества, опыт, лидерские способности и правильный менталитет. Он – проверенный победитель на высшем уровне на протяжении длительного времени и может стать для нас важной фигурой как на поле, так и за его пределами. Я с нетерпением жду начала нашего сотрудничества и того, чтобы увидеть, какое положительное влияние он окажет на всех вокруг себя».