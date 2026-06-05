ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал легенду Ливерпуля
Эндрю Робертсон остается в АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с шотландским левым защитником «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном.
Детали соглашения между клубом и 32-летним футболистом пока не сообщаются, но его переход точно состоится на правах свободного агента, ведь контракт игрока с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.
Эндрю Робертсон присоединился к «Ливерпулю» летом 2017 года и за 9 лет провел 378 матчей за клуб, выиграв 9 трофеев.
В сезоне 2025/26 Эндрю Робертсон провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 10 миллионов евро.
We are delighted to announce the signing of Andy Robertson ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 5, 2026
A leader on and off the field, the highly decorated Scotland captain will join the Club on July 1 following the expiration of his contract at Liverpool.
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