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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал легенду Ливерпуля
Англия
05 июня 2026, 15:20 |
583
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ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал легенду Ливерпуля

Эндрю Робертсон остается в АПЛ

05 июня 2026, 15:20 |
583
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ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал легенду Ливерпуля
ФК Тоттенхэм. Эндрю Робертсон
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Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с шотландским левым защитником «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном.

Детали соглашения между клубом и 32-летним футболистом пока не сообщаются, но его переход точно состоится на правах свободного агента, ведь контракт игрока с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.

Эндрю Робертсон присоединился к «Ливерпулю» летом 2017 года и за 9 лет провел 378 матчей за клуб, выиграв 9 трофеев.

В сезоне 2025/26 Эндрю Робертсон провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 10 миллионов евро.

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Ливерпуль Тоттенхэм трансферы свободный агент Энди Робертсон трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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Шотландія одна зі збірних, яку підтримуватиму на ЧС (🇧🇷🇨🇦🇨🇿 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇵🇹🇳🇴🇺🇸🇹🇷)
Приємно, що ця збірна тепер представлена і гравцем з Тоттенгема! 🙂
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