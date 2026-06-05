ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал легенду Ливерпуля

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с шотландским левым защитником «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном.

Детали соглашения между клубом и 32-летним футболистом пока не сообщаются, но его переход точно состоится на правах свободного агента, ведь контракт игрока с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.

Эндрю Робертсон присоединился к «Ливерпулю» летом 2017 года и за 9 лет провел 378 матчей за клуб, выиграв 9 трофеев.

В сезоне 2025/26 Эндрю Робертсон провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 10 миллионов евро.