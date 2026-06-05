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  4. Гендиректор Ворсклы рассказал о поисках нового инвестора для клуба
Украина. Первая лига
05 июня 2026, 10:22 |
242
0

Гендиректор Ворсклы рассказал о поисках нового инвестора для клуба

Максим Гарус вел переговоры со многими людьми

05 июня 2026, 10:22 |
242
0
Гендиректор Ворсклы рассказал о поисках нового инвестора для клуба
ФК Ворскла
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Генеральный директор «Ворсклы» Максим Гарус рассказал о поиске нового инвестора и назвал причину, которая может отпугивать тех, кто готов вложиться в клуб.

– Есть ли в Полтаве бизнес, который мог бы реально потянуть профессиональный футбольный клуб?

– На самом деле довольно много. Это и «Аврора», и «Нова пошта», которая родом из Полтавы, и «Кернел», и много более мелких бизнесов. По своим ресурсам они вполне способны потянуть «Ворсклу» и даже вывести ее на уровень УПЛ. Вопрос в другом – нужно ли это им. Для такой инициативы владелец бизнеса должен быть заядлым футболистом. К сожалению, большинство из тех, с кем я говорил, ими не являются.

– «Аврора» спонсирует одноименную любительскую команду, то есть нельзя сказать, что они равнодушны к футболу.

– Это их социальная ориентация, и для них этого достаточно. Здесь проблема еще и в том, что сам клуб очень проблемный. Инвесторы, может, и были бы готовы вкладывать деньги в развитие, но когда речь идет о «Ворскле» – на каждого, кто придет, свалится куча проблем, которые он не создавал. Ты сразу становишься всем должен – там кредиторы, там суды, там какие-то странные люди, которые претендуют на деньги с перехода Ильи Крупского…

Но мы все равно срочно нуждаемся в инвесторе. Полтава – богатый регион, здесь есть и аграрии, и газовики, есть и ритейлеры. Деньги, о которых я говорил, вполне подъемные. Здесь действительно есть кому инвестировать. Я могу догадываться, что отпугивает этих потенциальных инвесторов. Никто не хочет вступать в конфронтацию с Жеваго и вообще с ним пересекаться. Он олигарх под санкциями, и вкладывать деньги в его клуб рискованно, тем более там не все было чисто с юридической точки зрения. Но сейчас «Ворскла» уже не имеет отношения к Жеваго, а мы открыты.

– Разве это не естественно, что предприниматели не хотят в это ввязываться? Будем откровенны: для многих владельцев клубов это любимая игрушка. В нее можно вкладывать деньги, получать удовольствие и не ждать ничего взамен. Но если ты не хочешь такую «игрушку» – зачем тратить миллионы на проблемный проект?

– При правильном подходе клуб вполне может генерировать деньги извне и покрывать свои расходы. Здесь ничего не генерировалось. Когда отпало финансирование от «Ferrexpo» – все просто лопнуло. Здесь не было ни одной внешней копейки.

– Что вы можете предложить потенциальному инвестору или спонсору?

– Футбольный клуб со всеми ресурсами и инфраструктурой. В том-то и дело – мы предлагаем, а не просто просим. Мы предлагаем рекламную стратегию – она для всех открыта. Используйте рекламные площади стадиона. Берите помещения и прилегающую территорию и сдавайте в аренду. Мы это даже кредиторам предлагали. Хотите – мы вас разрекламируем везде: на автобусе, который ездит по всей Украине, в соцсетях, где угодно.

– В том пуле бизнесменов, с которыми вы общаетесь, есть те, кто готов включиться, если их наберется определенное количество.

– Да. Более того, была идея сделать акцию «плати футболисту зарплату». Круто было бы, если бы 25 бизнесменов взяли себе по одному футболисту, как бы это ни звучало, и клуб платил бы этим игрокам за счет спонсорских взносов этих предпринимателей. А игроки бы их рекламировали. Персональные рекламные контракты – это же тоже нормальная практика. Нам необходимо, чтобы местные элиты подключились – иначе Полтава реально может остаться без спортивного лица региона.

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Максим Гарус Ворскла Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Полтавщина Спорт
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