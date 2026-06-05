Кудровка – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч за право сыграть в Премьер-лиги состоится 5 июня в 15:30 по киевскому времени
В пятницу, 5 мая, состоится матч за право сыграть в УПЛ между «Кудровкой» и «Агробизнесом».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
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«Кудровка» набрала 28 очков в УПЛ и завершила сезон на 13-й позиции таблицы. «Агробизнес» выступал в Первой лиге – 4-е место с 53 баллами.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Кудровка – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,66 для «Кудровки» и 5,01 для «Агробизнеса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
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