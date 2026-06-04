В сезоне-2025/26 почетное звание «грозы авторитетов» впервые досталось «Колосу». В матчах с призерами чемпионата ковалевцы взяли 10 очков. Подопечные Руслана Костышина дома взяли верх над ЛНЗ (1:0) и подписали мировую с «Шахтером», а в гостях со счетом 1:0 обыграли горняков и «Полесье».

7 очков в поединках с лидерами добыло «Динамо». Бело-синие выиграли обе встречи с «Полесьем» (4:1 – дома и 2:1 – в гостях) и на выезде сыграли вничью с ЛНЗ (0:0). Третий результат показали «Карпаты», которые в родных стенах разошлись миром с «Шахтером» (3:3) и ЛНЗ (0:0), а в гостях отпраздновали викторию в матче с «сиреневыми» (1:0).

Хуже всех баталии с «авторитетами» провели «Оболонь» и «Полтава», которые уступили именитым оппонентам во всех 6 играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ