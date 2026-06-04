Самой бескомпромиссной командой УПЛ-2025/26 стал Рух

Звание самой бескомпромиссной команды чемпионата впервые досталось «Руху». В ходе сезона желто-черные завершили миром всего три встречи: две дома – 1:1 с «Колосом» и 0:0 с «Вересом» и одну – в гостях – 0:0 с «Карпатами». 5 раз делило очки с соперниками «Полесье», по 6 – «Динамо», ЛНЗ и «Шахтер». Самым же миролюбивым коллективом УПЛ-2025/26 оказался «Металлист 1925», сделавший 12 ничьих. Больше 10 мировых подписали также «Карпаты» – 11.

Всего в минувшем сезоне было зафиксировано 64 ничейных результата, что составило 26,8% от общего числа проведенных игр. 24 матча завершились без забитых мячей (10,0%), 22 – со счетом 1:1 (9,2%), 12 – 2:2 (5,0%) и 6 – 3:3 (2,5%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ