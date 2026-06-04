От Хююпя до Собослаи. Лучшие игроки Ливерпуля в каждом сезоне

Игроком сезона 2025/26 в Ливерпуле был признан венгерский полузащитник Доминик Собослаи.

Данная награда вручается в клубе, начиная с сезона 2001/02, когда первым победителем признали финна Сами Хююпя.

За время существования премии наибольшее количество побед в сезонах одержали Стивен Джеррард и Мохамед Салах (по 5).

Лучшие игроки Ливерпуля в каждом сезоне