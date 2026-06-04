Англия04 июня 2026, 20:32 |
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От Хююпя до Собослаи. Лучшие игроки Ливерпуля в каждом сезоне
Джеррард и Салах – рекордсмены клуба по количеству данных наград
04 июня 2026, 20:32 |
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Игроком сезона 2025/26 в Ливерпуле был признан венгерский полузащитник Доминик Собослаи.
Данная награда вручается в клубе, начиная с сезона 2001/02, когда первым победителем признали финна Сами Хююпя.
За время существования премии наибольшее количество побед в сезонах одержали Стивен Джеррард и Мохамед Салах (по 5).
Лучшие игроки Ливерпуля в каждом сезоне
- 2025/26 – Доминик Собослаи (Венгрия)
- 2024/25 – Мохамед Салах (Египет)
- 2023/24 – Мохамед Салах (Египет)
- 2022/23 – Алиссон Беккер (Бразилия)
- 2021/22 – Мохамед Салах (Египет)
- 2020/21 – Мохамед Салах (Египет)
- 2019/20 – Джордан Хендерсон (Англия)
- 2018/19 – Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
- 2017/18 – Мохамед Салах (Египет)
- 2016/17 – Садио Мане (Сенегал)
- 2015/16 – Филиппе Коутинью (Бразилия)
- 2014/15 – Филиппе Коутинью (Бразилия)
- 2013/14 – Луис Суарес (Уругвай)
- 2012/13 – Луис Суарес (Уругвай)
- 2011/12 – Мартин Шкртел (Словакия)
- 2010/11 – Лукас Лейва (Бразилия)
- 2009/10 – Пепе Рейна (Испания)
- 2008/09 – Стивен Джеррард (Англия)
- 2007/08 – Фернандо Торрес (Испания)
- 2006/07 – Стивен Джеррард (Англия)
- 2005/06 – Стивен Джеррард (Англия)
- 2004/05 – Стивен Джеррард (Англия)
- 2003/04 – Стивен Джеррард (Англия)
- 2002/03 – Дэнни Мерфи (Англия)
- 2001/02 – Сами Хююпя (Финляндия)
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