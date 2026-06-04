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Англия
04 июня 2026, 20:32 |
132
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От Хююпя до Собослаи. Лучшие игроки Ливерпуля в каждом сезоне

Джеррард и Салах – рекордсмены клуба по количеству данных наград

04 июня 2026, 20:32 |
132
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От Хююпя до Собослаи. Лучшие игроки Ливерпуля в каждом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи
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Игроком сезона 2025/26 в Ливерпуле был признан венгерский полузащитник Доминик Собослаи.

Данная награда вручается в клубе, начиная с сезона 2001/02, когда первым победителем признали финна Сами Хююпя.

За время существования премии наибольшее количество побед в сезонах одержали Стивен Джеррард и Мохамед Салах (по 5).

Лучшие игроки Ливерпуля в каждом сезоне

  • 2025/26 – Доминик Собослаи (Венгрия)
  • 2024/25 – Мохамед Салах (Египет)
  • 2023/24 – Мохамед Салах (Египет)
  • 2022/23 – Алиссон Беккер (Бразилия)
  • 2021/22 – Мохамед Салах (Египет)
  • 2020/21 – Мохамед Салах (Египет)
  • 2019/20 – Джордан Хендерсон (Англия)
  • 2018/19 – Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
  • 2017/18 – Мохамед Салах (Египет)
  • 2016/17 – Садио Мане (Сенегал)
  • 2015/16 – Филиппе Коутинью (Бразилия)
  • 2014/15 – Филиппе Коутинью (Бразилия)
  • 2013/14 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 2012/13 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 2011/12 – Мартин Шкртел (Словакия)
  • 2010/11 – Лукас Лейва (Бразилия)
  • 2009/10 – Пепе Рейна (Испания)
  • 2008/09 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 2007/08 – Фернандо Торрес (Испания)
  • 2006/07 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 2005/06 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 2004/05 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 2003/04 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 2002/03 – Дэнни Мерфи (Англия)
  • 2001/02 – Сами Хююпя (Финляндия)
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статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Доминик Собослаи Мохамед Салах Стивен Джеррард
Сергей Турчак Источник: Instagram
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