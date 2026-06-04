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  4. ФОТО. Грузовик на поле и гора песка. Как выглядит стадион Буковины
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 18:52 |
1222
0

ФОТО. Грузовик на поле и гора песка. Как выглядит стадион Буковины

«Буковина» активно реконструирует стадион

04 июня 2026, 18:52 |
1222
0
ФОТО. Грузовик на поле и гора песка. Как выглядит стадион Буковины
ФК Буковина
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На стадионе «Буковина» начались масштабные работы с полной заменой футбольного поля

Уже на следующий день после заключительного матча сезона 2025/26 против «Металлурга» на стадионе «Буковина» стартовали масштабные ремонтные и строительные работы – началась полная реконструкция и замена футбольного поля, чтобы спортивное сооружение отвечало всем обязательным критериям и стандартам Украинской Премьер-лиги. Это один из крупнейших проектов по модернизации инфраструктуры клуба, направленный на полную готовность арены к требованиям УПЛ.

Работники уже приступили к первому этапу – снятию старого газона и вывозу его за пределы арены. Новое футбольное поле получит современные инженерные сети и передовые системы обеспечения, а весь процесс модернизации пройдет по четкому пошаговому плану. В рамках реконструкции будут обустроены системы подземного дренажа, автоматического полива и электрического подогрева поля. После завершения всех необходимых строительно-монтажных работ будет выполнена установка нового рулонного спортивного профессионального газона украинского производства.

Параллельно на стадионе «Буковина» продолжаются проектные и подготовительные работы по установке нового современного освещения, а также завершаются работы по обустройству административных и офисных помещений. В ближайшее время клубный офис ФК «Буковина» переедет непосредственно на территорию стадиона и станет частью обновленной инфраструктуры клуба.

«Буковина» впервые за 32 года будет выступать в элите украинского футбола.

ФОТО. Как выглядит стадион «Буковины»

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Руслан Полищук Источник: ФК Буковина
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