Виталий ФАРАСЕЕНКО: «Надо прибавлять с каждым днем»
Полузащитник «Черноморца» прокомментировал возвращение команды в Украинскую Премьер-лигу
Полузащитник одесского «Черноморца» Виталий Фарасеенко прокомментировал возвращение команды в Украинскую Премьер-лигу:
«Очень рад за команду, что мы вышли в Премьер-лигу. Мы обещали болельщикам, что выйдем в УПЛ. Рад, что ответил за свои слова и сделал так, как и обещал.
Мой гол в Черновцах? Был рад забить бывшей команде и помочь «Черноморцу». Это была очень важная победа.
Сейчас хочется немного отдохнуть, а потом взяться за голову и работать. Надо прибавлять с каждым днем, потому что в УПЛ будет тяжело, там другой уровень. Будем работать, чтобы играть еще лучше».
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