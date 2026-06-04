Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ФАРАСЕЕНКО: «Надо прибавлять с каждым днем»
Украина. Первая лига
04 июня 2026, 16:31 | Обновлено 04 июня 2026, 17:00
147
0

Виталий ФАРАСЕЕНКО: «Надо прибавлять с каждым днем»

Полузащитник «Черноморца» прокомментировал возвращение команды в Украинскую Премьер-лигу

04 июня 2026, 16:31 | Обновлено 04 июня 2026, 17:00
147
0
Виталий ФАРАСЕЕНКО: «Надо прибавлять с каждым днем»
ФК Черноморец. Виталий Фарасеенко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник одесского «Черноморца» Виталий Фарасеенко прокомментировал возвращение команды в Украинскую Премьер-лигу:

«Очень рад за команду, что мы вышли в Премьер-лигу. Мы обещали болельщикам, что выйдем в УПЛ. Рад, что ответил за свои слова и сделал так, как и обещал.

Мой гол в Черновцах? Был рад забить бывшей команде и помочь «Черноморцу». Это была очень важная победа.

Сейчас хочется немного отдохнуть, а потом взяться за голову и работать. Надо прибавлять с каждым днем, потому что в УПЛ будет тяжело, там другой уровень. Будем работать, чтобы играть еще лучше».

По теме:
Известный тренер назвал фаворита игры Александрия – Левый Берег
Нужна операция. Игрок Буковины получил тяжелую травму
Известный тренер: «Эта команда стала для меня открытием сезона УПЛ»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Виталий Фарасеенко
Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Футбол | 03 июня 2026, 21:14 14
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии

Сине-желтые сыграют в финале ЧЕ по мини-футболу в Братиславе

Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Футбол | 04 июня 2026, 03:14 16
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату

В клубе будут изучать каталонский язык

Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2026, 14:30
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Оболонь определилась с будущим ведущих игроков
Футбол | 04.06.2026, 15:34
Оболонь определилась с будущим ведущих игроков
Оболонь определилась с будущим ведущих игроков
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Футбол | 04.06.2026, 09:33
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 17
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 29
Футбол
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
03.06.2026, 08:40 5
Футбол
Левандовски определился с новым клубом. Поляк согласовал условия контракта
Левандовски определился с новым клубом. Поляк согласовал условия контракта
02.06.2026, 22:46
Футбол
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 4
Теннис
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
03.06.2026, 10:22 53
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем