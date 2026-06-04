Андерсон ДЖОРДАН: «Неплохой сезон в целом»

Бразильский центральный защитник «Зари» Андерсон Джордан подвел итоги сезона 2025/26.

– Как ты оцениваешь этот сезон для себя и команды в целом?

– В целом неплохой сезон. Но все мы понимаем, что могли бы быть выше в таблице. Болельщики нашей команды привыкли видеть нас там, на вершине. Тем не менее, считаю, что с каждым новым матчем мы прогрессировали, лучше понимали требования тренерского штаба. Все также понимают – нужно хорошо подготовиться к новому чемпионату. Наша команда может и должна быть выше. У нас качественный состав. Думаю, руководство проведет трансферную политику, мы еще усилимся и все будет хорошо.

– Чего нам не хватало в этом сезоне?

– Нам в некоторых матчах не хватало концентрации. Были игры, где мы проигрывали или теряли очки в конце матчей. Такого не должно быть. Если хотим становиться лучше и побеждать чаще, то нужно не допускать ошибок такого рода. Каждая игра важна, независимо от соперника.

– Какой матч этого сезона был самым сложным именно для защитников?

– Это матч против «Динамо». Сложнее было играть против киевлян, потому что у них тоже была сложная турнирная ситуация, как у нас, и они постоянно были нацелены на атаку, создавали серьезное давление на оборону. Было тяжело.

– Ты дважды забивал, что для центрального защитника неплохой показатель. Какой из этих голов тебе запомнился больше?

– Мне больше запомнилась первая игра против «Кудровки», потому что это было начало чемпионата. Важна была победа. К тому же мне ассистировал Жуниньо (улыбается).

– Какого игрока в УПЛ было сложнее всего сдерживать в этом сезоне?

– Сложнее всего было играть против нападающего «Динамо» Пономаренко. Он очень много двигался, не останавливался. Нужно было искать его, быть всегда рядом.

– Что изменилось в игре «Зари» в течение чемпионата?

– В первой части сезона мы надеялись выиграть больше матчей и быть как можно выше. Где-то теряли очки, где-то проигрывали, где-то не хватало концентрации. Будем над этим работать. На мой взгляд, с каждым новым матчем второй половины сезона мы становились лучше.

– Как обычно проводишь отпуск и какие планы на этот раз?

– Я, прежде всего, встречаюсь с родными в Сан-Паулу. Некоторое время провожу с мамой. Затем, вместе с друзьями, отправлюсь в Рио на пляж Копакабана. Ну а потом уже снова за работу.