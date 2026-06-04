Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андерсон ДЖОРДАН: «Неплохой сезон в целом»
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 22:57 |
44
0

Андерсон ДЖОРДАН: «Неплохой сезон в целом»

Защитник «Зари» подвел итоги сезона

04 июня 2026, 22:57 |
44
0
Андерсон ДЖОРДАН: «Неплохой сезон в целом»
ФК Заря. Андерсон Джордан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бразильский центральный защитник «Зари» Андерсон Джордан подвел итоги сезона 2025/26.

– Как ты оцениваешь этот сезон для себя и команды в целом?

– В целом неплохой сезон. Но все мы понимаем, что могли бы быть выше в таблице. Болельщики нашей команды привыкли видеть нас там, на вершине. Тем не менее, считаю, что с каждым новым матчем мы прогрессировали, лучше понимали требования тренерского штаба. Все также понимают – нужно хорошо подготовиться к новому чемпионату. Наша команда может и должна быть выше. У нас качественный состав. Думаю, руководство проведет трансферную политику, мы еще усилимся и все будет хорошо.

– Чего нам не хватало в этом сезоне?

– Нам в некоторых матчах не хватало концентрации. Были игры, где мы проигрывали или теряли очки в конце матчей. Такого не должно быть. Если хотим становиться лучше и побеждать чаще, то нужно не допускать ошибок такого рода. Каждая игра важна, независимо от соперника.

– Какой матч этого сезона был самым сложным именно для защитников?

– Это матч против «Динамо». Сложнее было играть против киевлян, потому что у них тоже была сложная турнирная ситуация, как у нас, и они постоянно были нацелены на атаку, создавали серьезное давление на оборону. Было тяжело.

– Ты дважды забивал, что для центрального защитника неплохой показатель. Какой из этих голов тебе запомнился больше?

– Мне больше запомнилась первая игра против «Кудровки», потому что это было начало чемпионата. Важна была победа. К тому же мне ассистировал Жуниньо (улыбается).

– Какого игрока в УПЛ было сложнее всего сдерживать в этом сезоне?

– Сложнее всего было играть против нападающего «Динамо» Пономаренко. Он очень много двигался, не останавливался. Нужно было искать его, быть всегда рядом.

– Что изменилось в игре «Зари» в течение чемпионата?

– В первой части сезона мы надеялись выиграть больше матчей и быть как можно выше. Где-то теряли очки, где-то проигрывали, где-то не хватало концентрации. Будем над этим работать. На мой взгляд, с каждым новым матчем второй половины сезона мы становились лучше.

– Как обычно проводишь отпуск и какие планы на этот раз?

– Я, прежде всего, встречаюсь с родными в Сан-Паулу. Некоторое время провожу с мамой. Затем, вместе с друзьями, отправлюсь в Рио на пляж Копакабана. Ну а потом уже снова за работу.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 30 18 6 6 39 - 17 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 60
3 Полесье 30 18 5 7 51 - 21 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 59
4 Динамо Киев 30 17 6 7 66 - 36 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 57
5 Металлист 1925 30 13 12 5 36 - 19 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 51
6 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
7 Кривбасс 30 13 9 8 53 - 46 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 48
8 Заря 30 12 10 8 42 - 36 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 46
9 Карпаты Львов 30 10 11 9 40 - 31 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 41
10 Эпицентр 30 8 8 14 36 - 45 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 32
11 Верес 30 7 10 13 26 - 40 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 31
12 Оболонь 30 7 10 13 28 - 49 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 31
13 Кудровка 30 7 7 16 32 - 48 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 28
14 Рух Львов 30 6 3 21 20 - 51 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 21
15 Александрия 30 3 8 19 24 - 58 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 17
16 Полтава 30 2 7 21 23 - 74 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 13
Полная таблица

По теме:
ЕРМАКОВ: «Было много слухов, которые не соответствовали действительности»
Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн переходной матч Александрия – Левый Берег
Андерсон Джордан Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Бокс | 04 июня 2026, 04:44 1
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен

Американец раскритиковал рефери

Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04 июня 2026, 14:30 48
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос

Поединок состоится 4 июня и начнется не ранее 16:00 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие

УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
Футбол | 04.06.2026, 08:18
УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
Андреа МАЛЬДЕРА: «Увидев раненых украинских воинов...»
Футбол | 04.06.2026, 23:31
Андреа МАЛЬДЕРА: «Увидев раненых украинских воинов...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Увидев раненых украинских воинов...»
Мартой Костюк украинцам нужно гордиться. Хейтерам стоит закрыть рот
Теннис | 04.06.2026, 22:20
Мартой Костюк украинцам нужно гордиться. Хейтерам стоит закрыть рот
Мартой Костюк украинцам нужно гордиться. Хейтерам стоит закрыть рот
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
04.06.2026, 03:14 17
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 203
Теннис
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
03.06.2026, 09:52 1
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 5
Футбол
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
03.06.2026, 10:22 53
Футбол
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
03.06.2026, 07:25 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем