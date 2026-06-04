Андерсон ДЖОРДАН: «Неплохой сезон в целом»
Защитник «Зари» подвел итоги сезона
Бразильский центральный защитник «Зари» Андерсон Джордан подвел итоги сезона 2025/26.
– Как ты оцениваешь этот сезон для себя и команды в целом?
– В целом неплохой сезон. Но все мы понимаем, что могли бы быть выше в таблице. Болельщики нашей команды привыкли видеть нас там, на вершине. Тем не менее, считаю, что с каждым новым матчем мы прогрессировали, лучше понимали требования тренерского штаба. Все также понимают – нужно хорошо подготовиться к новому чемпионату. Наша команда может и должна быть выше. У нас качественный состав. Думаю, руководство проведет трансферную политику, мы еще усилимся и все будет хорошо.
– Чего нам не хватало в этом сезоне?
– Нам в некоторых матчах не хватало концентрации. Были игры, где мы проигрывали или теряли очки в конце матчей. Такого не должно быть. Если хотим становиться лучше и побеждать чаще, то нужно не допускать ошибок такого рода. Каждая игра важна, независимо от соперника.
– Какой матч этого сезона был самым сложным именно для защитников?
– Это матч против «Динамо». Сложнее было играть против киевлян, потому что у них тоже была сложная турнирная ситуация, как у нас, и они постоянно были нацелены на атаку, создавали серьезное давление на оборону. Было тяжело.
– Ты дважды забивал, что для центрального защитника неплохой показатель. Какой из этих голов тебе запомнился больше?
– Мне больше запомнилась первая игра против «Кудровки», потому что это было начало чемпионата. Важна была победа. К тому же мне ассистировал Жуниньо (улыбается).
– Какого игрока в УПЛ было сложнее всего сдерживать в этом сезоне?
– Сложнее всего было играть против нападающего «Динамо» Пономаренко. Он очень много двигался, не останавливался. Нужно было искать его, быть всегда рядом.
– Что изменилось в игре «Зари» в течение чемпионата?
– В первой части сезона мы надеялись выиграть больше матчей и быть как можно выше. Где-то теряли очки, где-то проигрывали, где-то не хватало концентрации. Будем над этим работать. На мой взгляд, с каждым новым матчем второй половины сезона мы становились лучше.
– Как обычно проводишь отпуск и какие планы на этот раз?
– Я, прежде всего, встречаюсь с родными в Сан-Паулу. Некоторое время провожу с мамой. Затем, вместе с друзьями, отправлюсь в Рио на пляж Копакабана. Ну а потом уже снова за работу.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|30
|22
|6
|2
|71 - 21
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк
|72
|2
|ЛНЗ
|30
|18
|6
|6
|39 - 17
|24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ
|60
|3
|Полесье
|30
|18
|5
|7
|51 - 21
|24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье
|59
|4
|Динамо Киев
|30
|17
|6
|7
|66 - 36
|24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк
|57
|5
|Металлист 1925
|30
|13
|12
|5
|36 - 19
|24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье
|51
|6
|Колос Ковалевка
|30
|13
|10
|7
|30 - 25
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|49
|7
|Кривбасс
|30
|13
|9
|8
|53 - 46
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|48
|8
|Заря
|30
|12
|10
|8
|42 - 36
|23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря
|46
|9
|Карпаты Львов
|30
|10
|11
|9
|40 - 31
|23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ
|41
|10
|Эпицентр
|30
|8
|8
|14
|36 - 45
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр
|32
|11
|Верес
|30
|7
|10
|13
|26 - 40
|24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр
|31
|12
|Оболонь
|30
|7
|10
|13
|28 - 49
|24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка
|31
|13
|Кудровка
|30
|7
|7
|16
|32 - 48
|24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка
|28
|14
|Рух Львов
|30
|6
|3
|21
|20 - 51
|24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря
|21
|15
|Александрия
|30
|3
|8
|19
|24 - 58
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|17
|16
|Полтава
|30
|2
|7
|21
|23 - 74
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|13
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