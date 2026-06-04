Денис ГРИШКЕВИЧ: «Честно говоря, долго к этому шли»

Защитник одесского «Черноморца» Денис Гришкевич прокомментировал возвращение команды в Украинскую Премьер-лигу:

«Конечно, только положительные эмоции. Честно говоря, мы долго к этому шли. Тяжелый матч получился. Но на протяжении этого полугодия у нас почти все такие матчи были. Где-то, возможно, повезло, но мы заслуживали этого.

Все рады, и очень позитивные эмоции. Особенно у меня, потому что у меня день рождения, и это двойной праздник для меня. Я очень благодарен команде и всем сотрудникам клуба, которые сделали мне такой подарок.

Хотелось бы также сказать о важности победы в Черновцах. Возможно, для кого-то она была неожиданной. Но я считаю, что она была вполне закономерной. Мы это заслужили. И во время игры, и вообще».