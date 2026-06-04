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  4. Денис ГРИШКЕВИЧ: «Честно говоря, долго к этому шли»
Украина. Первая лига
04 июня 2026, 14:52 |
317
0

Денис ГРИШКЕВИЧ: «Честно говоря, долго к этому шли»

Защитник «Черноморца» прокомментировал возвращение команды в Украинскую Премьер-лигу

04 июня 2026, 14:52 |
317
0
Денис ГРИШКЕВИЧ: «Честно говоря, долго к этому шли»
ФК Черноморец. Денис Гришкевич
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Защитник одесского «Черноморца» Денис Гришкевич прокомментировал возвращение команды в Украинскую Премьер-лигу:

«Конечно, только положительные эмоции. Честно говоря, мы долго к этому шли. Тяжелый матч получился. Но на протяжении этого полугодия у нас почти все такие матчи были. Где-то, возможно, повезло, но мы заслуживали этого.

Все рады, и очень позитивные эмоции. Особенно у меня, потому что у меня день рождения, и это двойной праздник для меня. Я очень благодарен команде и всем сотрудникам клуба, которые сделали мне такой подарок.

Хотелось бы также сказать о важности победы в Черновцах. Возможно, для кого-то она была неожиданной. Но я считаю, что она была вполне закономерной. Мы это заслужили. И во время игры, и вообще».

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Денис Гришкевич
Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
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