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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 20:22 |
1101
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ОФИЦИАЛЬНО. УАФ строго наказала Динамо за матч против Шахтера

Киевский клуб получил штраф и ограничения для болельщиков

04 июня 2026, 20:22 |
1101
0
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ строго наказала Динамо за матч против Шахтера
УПЛ
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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по нарушениям, зафиксированным во время матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», который состоялся 3 мая и завершился победой «горняков» со счетом 2:1.

Наибольшее наказание получило «Динамо». Общая сумма штрафов для столичного клуба составила 1,115 миллиона гривен.

Киевляне должны заплатить 500 тысяч гривен за повторное использование болельщиками пиротехники, 200 тысяч гривен за превышение допустимого количества зрителей на стадионе, 15 тысяч гривен за появление посторонних лиц в игровой зоне и 100 тысяч гривен за повторные оскорбительные скандирования в адрес арбитра.

Также КДК УАФ применил дополнительные санкции за демонстрацию болельщиками символики дискриминационного характера. За это киевский клуб оштрафован еще на 300 тысяч гривен. Помимо финансового наказания, «Динамо» проведет свой следующий домашний матч с частично закрытыми трибунами – для зрителей будет недоступен сектор №5.

Меньшее наказание получил донецкий «Шахтер». «Горняки» обязаны уплатить 210 тысяч гривен штрафа за повторное использование своими болельщиками пиротехнических средств во время матча.

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КДК УАФ Украинская ассоциация футбола штрафы фанаты Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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