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Чемпионат мира
04 июня 2026, 13:36 | Обновлено 04 июня 2026, 13:46
382
0

Месси возглавляет два рейтинга среди участников ЧМ-2026

На нынешний мундиаль приехал 21 футболист, становившийся в разные годы чемпионом мира

04 июня 2026, 13:36 | Обновлено 04 июня 2026, 13:46
382
0
Месси возглавляет два рейтинга среди участников ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Из 1248 футболистов, заявленного командами на финальный турнир, 335 (26,8%) были участниками предыдущих мировых первенств. 306 игроков (23,5%) непосредственно сражались на полях ЧМ-2006-2022, а 29 так и остались в запасе, ни разу на поле не появившись.

Больше всего старожилов в рядах сборных Аргентины – 17, Швейцарии – 16, Бразилии, Португалии – по 15, Бельгии и Уругвая – по 14. Наибольшее количество «бывалых» собралось в группах B – 43 (с игровой практикой – 39), L – 38 (36) и H – 34 (28). А самая «необстрелянная» – группа A, в которой всего 19 ветеранов.

В ЧМ-2022 принимали участие 306 игроков, в ЧМ-2018 – 110, в ЧМ-2014 37, в ЧМ-2010 – 9, а в ЧМ-2006 – 4. Среди футболистов, приехавших на нынешний мундиаль, 21 становились в разные годы чемпионами мира. Это 17 аргентинцев, победивших на ЧМ-2022, 3 француза, завоевавших золото на ЧМ-2018 и 1 немец из числа триумфаторов ЧМ-2014.

Среди участников ЧМ-2026 наибольшее количество матчей в финальных турнирах провел рекордсмен мундиалей аргентинец Лионель Месси - 26. Он же забил и больше всех мячей – 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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