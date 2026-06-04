Месси возглавляет два рейтинга среди участников ЧМ-2026

Из 1248 футболистов, заявленного командами на финальный турнир, 335 (26,8%) были участниками предыдущих мировых первенств. 306 игроков (23,5%) непосредственно сражались на полях ЧМ-2006-2022, а 29 так и остались в запасе, ни разу на поле не появившись.

Больше всего старожилов в рядах сборных Аргентины – 17, Швейцарии – 16, Бразилии, Португалии – по 15, Бельгии и Уругвая – по 14. Наибольшее количество «бывалых» собралось в группах B – 43 (с игровой практикой – 39), L – 38 (36) и H – 34 (28). А самая «необстрелянная» – группа A, в которой всего 19 ветеранов.

В ЧМ-2022 принимали участие 306 игроков, в ЧМ-2018 – 110, в ЧМ-2014 37, в ЧМ-2010 – 9, а в ЧМ-2006 – 4. Среди футболистов, приехавших на нынешний мундиаль, 21 становились в разные годы чемпионами мира. Это 17 аргентинцев, победивших на ЧМ-2022, 3 француза, завоевавших золото на ЧМ-2018 и 1 немец из числа триумфаторов ЧМ-2014.

Среди участников ЧМ-2026 наибольшее количество матчей в финальных турнирах провел рекордсмен мундиалей аргентинец Лионель Месси - 26. Он же забил и больше всех мячей – 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ