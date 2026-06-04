Сборная Аргентины рискует потерять звезду накануне чемпионата мира
Нико Пас может пропустить мундиаль
Полузащитник «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас рискует пропустить чемпионат мира. Об этом сообщает AS.
По информации источника, из-за повреждения, полученного в поединке чемпионата Италии с «Вероной», 22-летний футболист может не сыграет на мундиале. Для окончательного решения будет проведена дополнительна оценка состояния аргентинца.
В текущем сезоне на счету Нико Паса 40 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 результативными ударами и 8 голевыми передачами.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на звезду сборной Аргентины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уоррен хочет, чтобы бой с Кабайелом состоялся осенью
Вечером 4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан