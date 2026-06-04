Сборная Аргентины рискует потерять звезду накануне чемпионата мира

Полузащитник «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас рискует пропустить чемпионат мира. Об этом сообщает AS.

По информации источника, из-за повреждения, полученного в поединке чемпионата Италии с «Вероной», 22-летний футболист может не сыграет на мундиале. Для окончательного решения будет проведена дополнительна оценка состояния аргентинца.

В текущем сезоне на счету Нико Паса 40 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 результативными ударами и 8 голевыми передачами.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на звезду сборной Аргентины.