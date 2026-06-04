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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 15:59 | Обновлено 04 июня 2026, 16:10
432
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Всегда так происходит. В сборной Украины новый тренер»

Форвард надеется на успехи под руководством Мальдеры

04 июня 2026, 15:59 | Обновлено 04 июня 2026, 16:10
432
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Всегда так происходит. В сборной Украины новый тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард сборной Украины Роман Яремчук доволен тем, как складывается первый этап работы с новым тренером Андреа Мальдерой, но считает, что проверкой станет реакция команды на неудачные матчи.

«Сейчас задача одна, это победы, потому что до этого у нас не было побед. Все хотят настроение хорошее, красивую игру, и радость болельщиков».

«Это нормально в футболе: это всегда происходит, когда приходит новый тренер. Несколько месяцев, недель всегда такая положительная атмосфера, но, я думаю, важнейшим будет то, как мы будем реагировать на плохие матчи, на поражения, на критику. Если мы будем с этим справляться, то будем расти как команда», – сказал Яремчук.

7 июня сборная Украины сыграет контрольный матч с Данией.

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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