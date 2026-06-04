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  4. Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2025/26 составил 46,2 года
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 13:03 | Обновлено 04 июня 2026, 13:10
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Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2025/26 составил 46,2 года

Самым старшим стал Патрик ван Леувен, самым молодым – Кирилл Нестеренко

04 июня 2026, 13:03 | Обновлено 04 июня 2026, 13:10
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Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2025/26 составил 46,2 года
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен
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Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2026/26 составил 46,2 года (в предыдущем сезоне – 47,3). Самым старшим стал нидерландский наставник «Кривбасса» Патрик ван Леувен – 56 лет 288 дней. А среди украинцев – Павел Матвийченко из «Полтавы» – 56 лет 192 дня. Самым же молодым оказался годящийся в сыновья ван Леувену тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко – 33 года 155 дней.

К слову, Нестеренко, дебютировавший в УПЛ еще в октябре 2017 года, возглавляет исторический список самых юных тренеров чемпионатов Украины. А в первую десятку этого списка по итогам минувшего сезона вошел наставник «Кудровки» Александр Протченко, который свой первый матч в элитном дивизионе провел в 33 года 217 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры УПЛ-2025/26

Возраст*

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

56 лет 288 дней

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Кривбасс

23.05.2026

Александрия

1:1 (г)

56 лет 192 дня

Павел МАТВИЙЧЕНКО

Полтава

23.05.2026

Эпицентр

0:0 (г)

56 лет 185 дней

Виктор СКРИПНИК

Заря

23.05.2026

Карпаты

2:1 (г)

54 года 260 дней

Сергей НАГОРНЯК

Эпицентр

23.05.2026

Полтава

0:0 (д)

54 года 247 дней

Владимир ШАРАН

Александрия

23.05.2026

Кривбасс

1:1 (д)

* на день последнего матча.

Самые молодые тренеры УПЛ-2025/26

Возраст*

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

33 года 155 дней

Кирилл НЕСТЕРЕНКО

Александрия

03.08.2025

Кудровка

1:3 (г)

33 года 217 дней

Александр ПРОТЧЕНКО

Кудровка

08.05.2026

Колос

0:1 (г)

38 лет 23 дня

Иван ФЕДЫК

Рух

01.08.2025

Полтава

2:1 (д)

38 лет 195 дней

Арда ТУРАН

Шахтер

03.08.2025

Эпицентр

1:0 (г)

38 лет 242 дня

Владислав ЛУПАШКО

Карпаты

03.08.2025

Полесье

0:2 (д)

* на день первого матча.

Самые молодые тренеры-дебютанты чемпионатов Украины

Возраст

Тренер

Клуб

Дебют

Соперник

Счет

25 лет 214 дней

Кирилл НЕСТЕРЕНКО

Сталь Км

01.10.2017

Верес

1:1 (г)

29 лет 120 дней

Дарио ДРУДИ

Звезда

21.08.2016

Черноморец

0:1 (д)

31 год 231 день

Роман ГАНДЗИН

Львов

04.06.2023

Колос

0:1 (г)

33 года 45 дней

Иван ФЕДЫК

Рух

23.08.2020

Ворскла

2:5 (г)

33 года 63 дня

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Закарпатье

07.07.2001

Шахтер

1:5 (г)

33 года 118 дней

Юрий СЕВАСТЬЯНОВ

Заря

05.03.1995

Торпедо

0:4 (г)

33 года 217 дней

Александр ПРОТЧЕНКО

Кудровка

08.05.2026

Колос

0:1 (г)

33 года 234 дня

Александр СЕВИДОВ

Металлург Д

09.03.2003

Ворскла

2:0 (д)

33 года 317 дней

Игорь ЮРЧЕНКО

Прикарпатье

19.07.1994

Днепр

1:1 (д)

33 года 341 день

Сергей МАРУСИН

Одесса

07.03.1992

Нефтяник

0:1 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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