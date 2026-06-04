Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2025/26 составил 46,2 года
Самым старшим стал Патрик ван Леувен, самым молодым – Кирилл Нестеренко
Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2026/26 составил 46,2 года (в предыдущем сезоне – 47,3). Самым старшим стал нидерландский наставник «Кривбасса» Патрик ван Леувен – 56 лет 288 дней. А среди украинцев – Павел Матвийченко из «Полтавы» – 56 лет 192 дня. Самым же молодым оказался годящийся в сыновья ван Леувену тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко – 33 года 155 дней.
К слову, Нестеренко, дебютировавший в УПЛ еще в октябре 2017 года, возглавляет исторический список самых юных тренеров чемпионатов Украины. А в первую десятку этого списка по итогам минувшего сезона вошел наставник «Кудровки» Александр Протченко, который свой первый матч в элитном дивизионе провел в 33 года 217 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные тренеры УПЛ-2025/26
|
Возраст*
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
56 лет 288 дней
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Кривбасс
|
23.05.2026
|
Александрия
|
1:1 (г)
|
56 лет 192 дня
|
Павел МАТВИЙЧЕНКО
|
Полтава
|
23.05.2026
|
Эпицентр
|
0:0 (г)
|
56 лет 185 дней
|
Виктор СКРИПНИК
|
Заря
|
23.05.2026
|
Карпаты
|
2:1 (г)
|
54 года 260 дней
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Эпицентр
|
23.05.2026
|
Полтава
|
0:0 (д)
|
54 года 247 дней
|
Владимир ШАРАН
|
Александрия
|
23.05.2026
|
Кривбасс
|
1:1 (д)
* на день последнего матча.
Самые молодые тренеры УПЛ-2025/26
|
Возраст*
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
33 года 155 дней
|
Кирилл НЕСТЕРЕНКО
|
Александрия
|
03.08.2025
|
Кудровка
|
1:3 (г)
|
33 года 217 дней
|
Александр ПРОТЧЕНКО
|
Кудровка
|
08.05.2026
|
Колос
|
0:1 (г)
|
38 лет 23 дня
|
Иван ФЕДЫК
|
Рух
|
01.08.2025
|
Полтава
|
2:1 (д)
|
38 лет 195 дней
|
Арда ТУРАН
|
Шахтер
|
03.08.2025
|
Эпицентр
|
1:0 (г)
|
38 лет 242 дня
|
Владислав ЛУПАШКО
|
Карпаты
|
03.08.2025
|
Полесье
|
0:2 (д)
* на день первого матча.
Самые молодые тренеры-дебютанты чемпионатов Украины
|
Возраст
|
Тренер
|
Клуб
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
25 лет 214 дней
|
Кирилл НЕСТЕРЕНКО
|
Сталь Км
|
01.10.2017
|
Верес
|
1:1 (г)
|
29 лет 120 дней
|
Дарио ДРУДИ
|
Звезда
|
21.08.2016
|
Черноморец
|
0:1 (д)
|
31 год 231 день
|
Роман ГАНДЗИН
|
Львов
|
04.06.2023
|
Колос
|
0:1 (г)
|
33 года 45 дней
|
Иван ФЕДЫК
|
Рух
|
23.08.2020
|
Ворскла
|
2:5 (г)
|
33 года 63 дня
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Закарпатье
|
07.07.2001
|
Шахтер
|
1:5 (г)
|
33 года 118 дней
|
Юрий СЕВАСТЬЯНОВ
|
Заря
|
05.03.1995
|
Торпедо
|
0:4 (г)
|
33 года 217 дней
|
Александр ПРОТЧЕНКО
|
Кудровка
|
08.05.2026
|
Колос
|
0:1 (г)
|
33 года 234 дня
|
Александр СЕВИДОВ
|
Металлург Д
|
09.03.2003
|
Ворскла
|
2:0 (д)
|
33 года 317 дней
|
Игорь ЮРЧЕНКО
|
Прикарпатье
|
19.07.1994
|
Днепр
|
1:1 (д)
|
33 года 341 день
|
Сергей МАРУСИН
|
Одесса
|
07.03.1992
|
Нефтяник
|
0:1 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может перейти в «Галатасарай»
Араухо может стать игроком донецкого клуба