Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2025/26 составил 46,2 года

Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2026/26 составил 46,2 года (в предыдущем сезоне – 47,3). Самым старшим стал нидерландский наставник «Кривбасса» Патрик ван Леувен – 56 лет 288 дней. А среди украинцев – Павел Матвийченко из «Полтавы» – 56 лет 192 дня. Самым же молодым оказался годящийся в сыновья ван Леувену тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко – 33 года 155 дней.

К слову, Нестеренко, дебютировавший в УПЛ еще в октябре 2017 года, возглавляет исторический список самых юных тренеров чемпионатов Украины. А в первую десятку этого списка по итогам минувшего сезона вошел наставник «Кудровки» Александр Протченко, который свой первый матч в элитном дивизионе провел в 33 года 217 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры УПЛ-2025/26

Возраст* Тренер Клуб Дата Соперник Счет 56 лет 288 дней Патрик ВАН ЛЕУВЕН Кривбасс 23.05.2026 Александрия 1:1 (г) 56 лет 192 дня Павел МАТВИЙЧЕНКО Полтава 23.05.2026 Эпицентр 0:0 (г) 56 лет 185 дней Виктор СКРИПНИК Заря 23.05.2026 Карпаты 2:1 (г) 54 года 260 дней Сергей НАГОРНЯК Эпицентр 23.05.2026 Полтава 0:0 (д) 54 года 247 дней Владимир ШАРАН Александрия 23.05.2026 Кривбасс 1:1 (д)

* на день последнего матча.

Самые молодые тренеры УПЛ-2025/26

Возраст* Тренер Клуб Дата Соперник Счет 33 года 155 дней Кирилл НЕСТЕРЕНКО Александрия 03.08.2025 Кудровка 1:3 (г) 33 года 217 дней Александр ПРОТЧЕНКО Кудровка 08.05.2026 Колос 0:1 (г) 38 лет 23 дня Иван ФЕДЫК Рух 01.08.2025 Полтава 2:1 (д) 38 лет 195 дней Арда ТУРАН Шахтер 03.08.2025 Эпицентр 1:0 (г) 38 лет 242 дня Владислав ЛУПАШКО Карпаты 03.08.2025 Полесье 0:2 (д)

* на день первого матча.

Самые молодые тренеры-дебютанты чемпионатов Украины