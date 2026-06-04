Украинский клуб выступил с заявлением на фоне слухов о ликвидации

ФА «Мункач» (Закарпатье) выступила с официальным заявлением на фоне слухов о прекращении жизнедеятельности клуба. В расположении клуба опровергли слухи, «гуляющие» в сети.

«Уважаемая футбольная общественность, родители, дети и любители футбола!

В связи с тем, что в последние дни в медиапространстве и интернете распространяются слухи, что ООО «Мункач Футбольная Академия» прекращает свою деятельность, будет продаваться и т.д., руководство ООО «МФА» хочет предоставить официальное объяснение и информацию о следующем:

Мункач Футбольная Академия официально заявляет, что продолжает свое существование и активное развитие, невзирая на многочисленные фейковые статьи в интернете и слухи.

Мы ценим доверие наших игроков, родителей и партнеров и подчеркиваем, что никакие неверные или дезинформационные материалы не повлияют на нашу работу и планы.

Академия остается верна своим принципам, поддерживает развитие детско-юношеского футбола и стремится к новым спортивным достижениям. Спасибо всем за поддержку и призываем полагаться только на официальную информацию от Мункач Футбольной Академии», – говорится в сообщении.