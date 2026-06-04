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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 13:12 | Обновлено 04 июня 2026, 13:21
725
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Украинский клуб выступил с заявлением на фоне слухов о ликвидации

В «Мункаче» официально опровергли слухи

04 июня 2026, 13:12 | Обновлено 04 июня 2026, 13:21
725
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Украинский клуб выступил с заявлением на фоне слухов о ликвидации
ФА Мункач
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ФА «Мункач» (Закарпатье) выступила с официальным заявлением на фоне слухов о прекращении жизнедеятельности клуба. В расположении клуба опровергли слухи, «гуляющие» в сети.

«Уважаемая футбольная общественность, родители, дети и любители футбола!

В связи с тем, что в последние дни в медиапространстве и интернете распространяются слухи, что ООО «Мункач Футбольная Академия» прекращает свою деятельность, будет продаваться и т.д., руководство ООО «МФА» хочет предоставить официальное объяснение и информацию о следующем:

Мункач Футбольная Академия официально заявляет, что продолжает свое существование и активное развитие, невзирая на многочисленные фейковые статьи в интернете и слухи.

Мы ценим доверие наших игроков, родителей и партнеров и подчеркиваем, что никакие неверные или дезинформационные материалы не повлияют на нашу работу и планы.

Академия остается верна своим принципам, поддерживает развитие детско-юношеского футбола и стремится к новым спортивным достижениям. Спасибо всем за поддержку и призываем полагаться только на официальную информацию от Мункач Футбольной Академии», – говорится в сообщении.

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Мункач Мукачево чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Значит спортдир Кишварды ещё поддерживает их.
Хотя Кишварда заняла 8-е место из 12.
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