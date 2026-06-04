ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник подписал контракт с немецким Вердером
Тимофей Солодаренко продолжит свои выступления в составе команды U-19
Украинский защитник Тимофей Солодаренко официально подписал контракт с немецким «Вердером» U-19. Об этом сообщил сам игрок в социальных сетях.
В июле 2022 года талантливый футболист покинул структуру киевского «Динамо», где выступал за U-17, и присоединился к бременскому клубу на правах свободного агента.
После переезда в Германию в начале полномасштабной войны Солодаренко последовательно прошел все возрастные ступени академии и теперь сделал следующий шаг в карьере.
«Я очень счастлив продолжить свое путешествие с «Вердером» и подписать новый контракт. С момента прибытия в U-14 я продолжал развиваться и теперь подписал соглашение с U-19.
Этот момент имеет большое значение для меня и показывает, что тяжелый труд прошлых лет окупился. Я благодарен клубу за доверие и буду продолжать делать все для команды и своего развития», – сообщил защитник.
В нынешнем сезоне Солодаренко провел 17 матчей и отметился одним ассистом. Защитник является сыном президента «Кудровки» Романа Солодаренко.
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