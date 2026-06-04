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04 июня 2026, 03:03 | Обновлено 04 июня 2026, 03:09
208
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Бразилии впечатлила своей фигурой

Рафинья буде стараться выиграть ЧМ для нее...

04 июня 2026, 03:03 | Обновлено 04 июня 2026, 03:09
208
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Бразилии впечатлила своей фигурой
Instagram. Тайя Беллоли
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Жена вингера «Барселоны» и сборной Бразилии РафиньиТайя Беллоли – поделилась новыми фотографиями в Instagram.

Бразильянка опубликовала серию эффектных кадров с пляжа в Рио-де-Жанейро. На фото Тайя позирует в черном бикини среди океанских волн, демонстрируя отличную фигуру.

Публикация быстро набрала популярность среди подписчиков. В комментариях поклонники засыпали супругу футболиста комплиментами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Тайя Беллоли регулярно поддерживает Рафинью во время матчей «Барселоны» и сборной Бразилии, а также часто делится моментами из жизни семьи в соцсетях.

Напомним, что уже совсем скоро Рафинья вместе со сборной Бразилии стартует на чемпионате мира, где «селесао» считается одним из главных фаворитов турнира.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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