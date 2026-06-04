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04 июня 2026, 02:32 | Обновлено 04 июня 2026, 02:35
63
0

ФОТО. Украинский тренер показал свой отдых в Греции

Владислав Лупашко насладился солнцем Греции

04 июня 2026, 02:32 | Обновлено 04 июня 2026, 02:35
63
0
ФОТО. Украинский тренер показал свой отдых в Греции
Instagram. Владислав Лупашко
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Украинский тренер Владислав Лупашко поделился в социальных сетях новыми фотографиями из своего отпуска.

Специалист опубликовал серию кадров из Греции. На фото Лупашко позирует на фоне живописной природы, старинной архитектуры и местных достопримечательностей. Также тренер показал семейные снимки с супругой и дочерью. В подписи к публикации Лупашко оставил короткое сообщение: «GR».

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Один из пользователей пошутил, что греческий «Панатинаикос» вряд ли был бы против его назначения.

Напомним, что в настоящее время Владислав Лупашко находится в поисках нового клуба после ухода из львовских «Карпат» и в мае он ездил на стажировку в «Осасуну».

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фото Владислав Лупашко lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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