ФОТО. Украинский тренер показал свой отдых в Греции
Владислав Лупашко насладился солнцем Греции
Украинский тренер Владислав Лупашко поделился в социальных сетях новыми фотографиями из своего отпуска.
Специалист опубликовал серию кадров из Греции. На фото Лупашко позирует на фоне живописной природы, старинной архитектуры и местных достопримечательностей. Также тренер показал семейные снимки с супругой и дочерью. В подписи к публикации Лупашко оставил короткое сообщение: «GR».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Один из пользователей пошутил, что греческий «Панатинаикос» вряд ли был бы против его назначения.
Напомним, что в настоящее время Владислав Лупашко находится в поисках нового клуба после ухода из львовских «Карпат» и в мае он ездил на стажировку в «Осасуну».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые сыграют в финале ЧЕ по мини-футболу в Братиславе
Единственный гол забил Франческо Эспозито на 49-й минуте