«Он сделал все». Скандальный депутат отреагировал на увольнение Реброва

Народный депутат Украины Николай Тищенко прокомментировал увольнение главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва.

– Сергей Ребров – очень профессиональный тренер, добившийся значительных успехов как игрок и тренер на европейской футбольной арене. В его штабе работали высококвалифицированные специалисты, в частности сильная группа испанских тренеров. Он возглавил сборную Украины в чрезвычайно сложное время. Откровенно говоря, тогда было немного желающих взять на себя такую ответственность. Ребров фактически изменил вектор своей карьеры: оставил клубный футбол и приехал из ОАЭ, где, насколько мне известно, имел контракт стоимостью более 8 миллионов евро в год. Но в самое тяжелое для Украины время он отказался от финансового комфорта, чтобы возглавить сборную своей страны. Он сделал этот выбор в один из самых тяжелых периодов в истории Украины, чтобы быть рядом со своим государством и разделить с ним все испытания.

– Перед Сергеем Ребровым стояла четкая задача – вывести сборную Украины в финальную стадию чемпионата мира. Как вы считаете, что помешало команде достичь этой цели?

– Ребров сделал все, что было в его силах. Работа была чрезвычайно сложной, а обстоятельства – беспрецедентными. К сожалению, не удалось пробиться в финальную стадию чемпионата мира. Конечно, для наших болельщиков это стало разочарованием. В то же время не стоит забывать, в каких условиях сегодня живет наша страна. Украина ведет тяжелую войну за свою свободу и независимость. Ежедневно на фронте гибнут и получают ранения наши защитники. Поэтому главное внимание сегодня должно быть приковано к Вооруженным силам Украины, к людям, которые защищают государство, и к нашей общей победе.

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026.