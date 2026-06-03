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  4. «Он сделал все». Скандальный депутат отреагировал на увольнение Реброва
Чемпионат мира
03 июня 2026, 22:40 |
933
3

«Он сделал все». Скандальный депутат отреагировал на увольнение Реброва

Николай Тищенко высоко оценивает работу Сергея в сборной Украины

03 июня 2026, 22:40 |
933
3 Comments
«Он сделал все». Скандальный депутат отреагировал на увольнение Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine
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Народный депутат Украины Николай Тищенко прокомментировал увольнение главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва.

– Сергей Ребров – очень профессиональный тренер, добившийся значительных успехов как игрок и тренер на европейской футбольной арене. В его штабе работали высококвалифицированные специалисты, в частности сильная группа испанских тренеров. Он возглавил сборную Украины в чрезвычайно сложное время. Откровенно говоря, тогда было немного желающих взять на себя такую ответственность. Ребров фактически изменил вектор своей карьеры: оставил клубный футбол и приехал из ОАЭ, где, насколько мне известно, имел контракт стоимостью более 8 миллионов евро в год. Но в самое тяжелое для Украины время он отказался от финансового комфорта, чтобы возглавить сборную своей страны. Он сделал этот выбор в один из самых тяжелых периодов в истории Украины, чтобы быть рядом со своим государством и разделить с ним все испытания.

– Перед Сергеем Ребровым стояла четкая задача – вывести сборную Украины в финальную стадию чемпионата мира. Как вы считаете, что помешало команде достичь этой цели?

– Ребров сделал все, что было в его силах. Работа была чрезвычайно сложной, а обстоятельства – беспрецедентными. К сожалению, не удалось пробиться в финальную стадию чемпионата мира. Конечно, для наших болельщиков это стало разочарованием. В то же время не стоит забывать, в каких условиях сегодня живет наша страна. Украина ведет тяжелую войну за свою свободу и независимость. Ежедневно на фронте гибнут и получают ранения наши защитники. Поэтому главное внимание сегодня должно быть приковано к Вооруженным силам Украины, к людям, которые защищают государство, и к нашей общей победе.

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026.

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Николай Тищенко Сергей Ребров сборная Украины по футболу отставка ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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нахер нам читати ще одного конченого з тієї банди, за члена якого вніс кошти ребров
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+6
яким куем ця мразина взагалі до футболу має діло ???
Йди накуй
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+6
"Було небагато охочих стати тренером збірної".
Та ти шо. Дай оголошення - пропоную безпечну роботу за 100 тисяч євро на місяць. Причому можна жити не в Україні, а у сонячній Іспанії. 
В черзі будуть тисячі охочих 
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+5
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