Гордон обошел Стерлинга в трансферном рейтинге. Впереди только Беллингем

25-летний левый вингер Энтони Гордон, недавно перешедший в «Барселону», занял второе место в историческом рейтинге трансферов английских футболистов по суммарной стоимости всех переходов за карьеру.

Напомним, что Гордон в сезоне 2022/23 перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» почти за 46 млн евро, а в сезоне 2026/27 – из «Ньюкасла» в «Барселону» за 80 млн евро, то есть суммарная стоимость его трансферов составила 126 млн евро.

Новичок «Барселоны» обогнал по этому показателю Рахима Стерлинга, за которого за три перехода было суммарно заплачено 121 млн евро.

Рекордсменом среди англичан продолжает оставаться Джуд Беллингем с суммой трансферов 157 млн евро: из «Бирмингем Сити» в «Боруссию» Дортмунд за 30 млн евро в сезоне 2020/21 и из «Боруссии» в «Реал» за 127 млн евро в сезоне 2023/24.

Английские футболисты с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в карьере:

157 млн евро – Джуд Беллингем (2)

126 млн евро – Энтони Гордон (2)

121 млн евро – Рахим Стерлинг (3)

118 млн евро – Джек Грилиш (1)

117 млн евро – Деклан Райс (1)

112 млн евро – Джейдон Санчо (2)

104 млн евро – Гарри Магуайр (3)

95 млн евро – Гарри Кейн (1)

91 млн евро – Нони Мадуэке (2)

87 млн евро – Эберечи Эзе (2)

В скобках – количество трансферов.