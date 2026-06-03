Якуб МЕНШИК: «Я не говорю, что являюсь фаворитом»

Чешский теннисист Якуб Меншик (ATP 27) прокомментировал победу над бразильцем Жоау Фонсекой (ATP 30) в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026:

«Я очень доволен победой. Жоау играл в невероятный теннис на протяжении всего турнира, и я знал, что это будет очень тяжелый матч. Думаю, я очень хорошо справился в решающие моменты. На этой неделе я сыграл несколько тяжелых матчей и знал, что должен оставаться сосредоточенным от начала до конца. Я очень доволен тем, как я справился с этой ситуацией.

Моя мама была очень счастлива, что я наконец-то приехал на Ролан Гаррос хорошо подготовленным, без травм и способным играть без боли. По мере прохождения турнира я чувствую, что играю все лучше и лучше. Даже матч против Зверева в Мадриде был очень равным. Это был матч до двух выигранных сетов, и было много положительных моментов, которые помогли мне поверить в свой уровень.

Самое важное для меня сейчас – быть здоровым. Возможность соревноваться без физических ограничений полностью меняет ситуацию и позволяет мне проявлять свой теннис совсем по-другому.

У меня очень хорошие отношения с Новаком. Каждый раз, когда выпадает возможность, мы разговариваем, и я стараюсь научиться у него как можно большему. Когда я был моложе, я наблюдал за многими аспектами его рабочей этики и конкурентоспособности. Возможность проводить время с таким человеком, как он, очень ценна для любого игрока. Конечно, мы говорим о теннисе и о многом другом. Я стараюсь впитать весь опыт, который только могу, ведь он достиг практически всего в этом виде спорта.

Это было, пожалуй, мое самое совершенное выступление на турнире. В матче против Рублева я вел в двух сетах, но вдруг он сделал брейк в начале третьего сета. Матч полностью изменился, и мне пришлось возвращать контроль. На этот раз я чувствовал, что мне удалось удержать преимущество на своей стороне гораздо дольше, и это стало решающим для победы.

Представляю ли я себя победителем Ролан Гаррос? Именно эти моменты придают смысл всей работе. Ты тренируешься каждый день и идешь на все жертвы, которых требует этот вид спорта, чтобы пережить эти моменты. Я безмерно благодарен за возможность быть здесь и играть на том уровне, который я демонстрирую. Я чувствую себя здоровым, сосредоточенным и в очень хорошей форме. Когда ты доходишь до полуфинала турнира Большого шлема, остается только четверо игроков. На этом этапе разница между всеми очень небольшая, и любой может победить любого. Я не говорю, что я фаворит, но верю, что у меня есть шансы. Не думаю, что мой турнир обязательно должен закончиться в полуфинале. Я уверен в своих силах и с нетерпением жду следующего матча.

Конечно, победа на турнире Большого шлема всегда была моей мечтой. Хотя сейчас она может казаться ближе, на самом деле до нее еще далеко. Я рад, что дошел до полуфинала, но впереди еще много работы.

Я очень счастлив, потому что Париж находится относительно недалеко от дома, и многие члены моей семьи смогли приехать. Мои родители прибыли на предыдущий матч, моя девушка здесь со мной, а сегодня к нам присоединился и Роберт Трумлер, мой тренер, который сопровождает меня в турне. Практически вся моя команда и все мои близкие рядом со мной. Видеть столько людей, которые болеют за меня с трибун, для меня очень много значит. Осознание того, что все эти люди на твоей стороне, придает особую энергию в трудные моменты матча.

Это не очень на меня повлияло, хотя произошло небольшое недоразумение с организаторами. Это была одна из моих последних возможностей потренироваться, поскольку все корты были заняты. Там проходили юношеские матчи, парные соревнования и многие другие турниры. Организаторы решили закрыть корт, прежде чем начался дождь. С их точки зрения это было логично, поскольку прогноз погоды был плохим. С нашей — мы хотели использовать эти минуты, чтобы продолжить тренировку. В конце концов, обе стороны были правы. Я потерял около десяти минут тренировки, но потом смог вернуться на корт и завершить подготовку к матчу, так что это не было слишком важно».