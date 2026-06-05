Зверев идет за трофеем? Букмекеры назвали фаворитов Ролан Гаррос
Александр является главным претендентом на победу
В пятницу, 5 июня 2026 года, состоятся полуфинальные матчи «Ролан Гаррос» 2026 среди мужчин.
Перед матчами 1/2 финала букмекеры обновили линию на победителя турнира.
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Абсолютным фаворитом считается немец Александр Зверев (АТР 3), на победу которого дают коэффициент 1,50. Ближайшим его конкурентом является Флавио Коболли (АТР 14) – 4,00.
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Котировки букмекеров на итогового победителя Ролан Гаррос 2026 среди мужчин:
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