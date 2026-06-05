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Ролан Гаррос
05 июня 2026, 11:34 | Обновлено 05 июня 2026, 12:17
269
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Зверев идет за трофеем? Букмекеры назвали фаворитов Ролан Гаррос

Александр является главным претендентом на победу

05 июня 2026, 11:34 | Обновлено 05 июня 2026, 12:17
269
1 Comments
Зверев идет за трофеем? Букмекеры назвали фаворитов Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine
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В пятницу, 5 июня 2026 года, состоятся полуфинальные матчи «Ролан Гаррос» 2026 среди мужчин.

Перед матчами 1/2 финала букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Абсолютным фаворитом считается немец Александр Зверев (АТР 3), на победу которого дают коэффициент 1,50. Ближайшим его конкурентом является Флавио Коболли (АТР 14) – 4,00.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает Ролан Гаррос 2026!

Котировки букмекеров на итогового победителя Ролан Гаррос 2026 среди мужчин:

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ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

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Александр Зверев Якуб Меншик Флавио Коболли Маттео Арнальди Ролан Гаррос 2026 букмекеры котировки букмекеров азарт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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класно, що Ролан Гаррос проходить в вересні 2026)
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