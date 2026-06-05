Зверев идет за трофеем? Букмекеры назвали фаворитов Ролан Гаррос

В пятницу, 5 июня 2026 года, состоятся полуфинальные матчи «Ролан Гаррос» 2026 среди мужчин.

Перед матчами 1/2 финала букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Абсолютным фаворитом считается немец Александр Зверев (АТР 3), на победу которого дают коэффициент 1,50. Ближайшим его конкурентом является Флавио Коболли (АТР 14) – 4,00.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает Ролан Гаррос 2026!

Котировки букмекеров на итогового победителя Ролан Гаррос 2026 среди мужчин:

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.