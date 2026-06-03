Наибольшее количество разгромов в сезоне-2025/26 нанес соперникам Шахтер

39 матчей сезона-2025/26 (16,3%) завершились с перевесом одной из команд в три и более мяча (18 - в пользу хозяев, 21 – гостей). Наибольшее количество побед с крупным счетом 5-й год подряд, а всего в рекордный 18-й раз в истории одержал «Шахтер» – 8. Пять разгромов, больше, чем кто-либо, горняки нанесли соперникам на своем поле: «Полтаве» (7:1), «Эпицентру» (5:0), «Кудровке» (4:0), «Карпатам» (3:0), «Руху» (3:0). И три - в гостях: «Оболони» (6:0), «Руху» (4:0), «Полтаве» (4:0). 7 крупных викторий отпраздновало «Динамо» (4 – дома, 3 – в гостях), 5 – «Полесье» (1 – в родных стенах и 4, больше, чем кто-либо, – на выезде).

Ни разу не выиграли с преимуществом в три мяча «Кудровка», «Оболонь», «Полтава» и «Рух». Наибольшее количество крупных поражений потерпели «Полтава» – 8, Александрия» и «Рух» - по 6. А ни одного разгрома не испытали «Динамо», «Заря» и «Металлист 1925».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ