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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:28 |
118
0

Наибольшее количество разгромов в сезоне-2025/26 нанес соперникам Шахтер

Горняки одержали в минувшем чемпионате 8 побед с крупным счетом

03 июня 2026, 15:28 |
118
0
Наибольшее количество разгромов в сезоне-2025/26 нанес соперникам Шахтер
ФК Шахтер

39 матчей сезона-2025/26 (16,3%) завершились с перевесом одной из команд в три и более мяча (18 - в пользу хозяев, 21 – гостей). Наибольшее количество побед с крупным счетом 5-й год подряд, а всего в рекордный 18-й раз в истории одержал «Шахтер» – 8. Пять разгромов, больше, чем кто-либо, горняки нанесли соперникам на своем поле: «Полтаве» (7:1), «Эпицентру» (5:0), «Кудровке» (4:0), «Карпатам» (3:0), «Руху» (3:0). И три - в гостях: «Оболони» (6:0), «Руху» (4:0), «Полтаве» (4:0). 7 крупных викторий отпраздновало «Динамо» (4 – дома, 3 – в гостях), 5 – «Полесье» (1 – в родных стенах и 4, больше, чем кто-либо, – на выезде).

Ни разу не выиграли с преимуществом в три мяча «Кудровка», «Оболонь», «Полтава» и «Рух». Наибольшее количество крупных поражений потерпели «Полтава» – 8, Александрия» и «Рух» - по 6. А ни одного разгрома не испытали «Динамо», «Заря» и «Металлист 1925».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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