Динамо получило официальное предложение по украинцу. Дают большие деньги

Турецкий «Трабзонспор» продолжает работу по усилению состава и нацелился на вингера «Динамо» Назара Волошина.

По информации турецких источников, клуб уже обратился к киевлянам с официальным предложением о трансфере 22-летнего футболиста.

Сообщается, что «Трабзонспор» готов заплатить за украинца 5 миллионов евро, а еще 2 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

В настоящее время между клубами продолжаются переговоры, а турецкая сторона настроена серьезно и рассматривает Волошина как одного из главных кандидатов на усиление флангов атаки.