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  4. Динамо получило официальное предложение по украинцу. Дают большие деньги
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 20:48 |
5044
11

Динамо получило официальное предложение по украинцу. Дают большие деньги

Киевляне могут продать Волошина в «Трабзонспор»

03 июня 2026, 20:48 |
5044
11 Comments
Динамо получило официальное предложение по украинцу. Дают большие деньги
ФК Динамо. Назар Волошин
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает работу по усилению состава и нацелился на вингера «Динамо» Назара Волошина.

По информации турецких источников, клуб уже обратился к киевлянам с официальным предложением о трансфере 22-летнего футболиста.

Сообщается, что «Трабзонспор» готов заплатить за украинца 5 миллионов евро, а еще 2 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

В настоящее время между клубами продолжаются переговоры, а турецкая сторона настроена серьезно и рассматривает Волошина как одного из главных кандидатов на усиление флангов атаки.

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Назар Волошин (Динамо) трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 11
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Це великі гроші?
Турки йдуть лісом!
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+6
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Олійченко.. ти просто олійченко..
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+3
однозначно надо отпускать. 
он остановился в росте. Ему надо сваливать из УПЛ. Да и возраст такой. 23 года. Если остановится в росте то будет деградировать.
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+2
Потрібно продавати. Волошин футболіст посередній, не володіє акцентованим ударом, не має лідерських амбіцій.
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+1
Продавайте ,поки пропонують серйозні кошти
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+1
за такие деньги можно купить Романчука и Бруниньо. И команда станет только сильнее.
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0
Мечты ахметки и спорт уа не сбудутся
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0
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За такі гроші турки можуть хіба що Біловара або Бленуце купити)
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-1
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