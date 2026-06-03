Украина. Премьер лига03 июня 2026, 20:48 |
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Динамо получило официальное предложение по украинцу. Дают большие деньги
Киевляне могут продать Волошина в «Трабзонспор»
03 июня 2026, 20:48 |
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает работу по усилению состава и нацелился на вингера «Динамо» Назара Волошина.
По информации турецких источников, клуб уже обратился к киевлянам с официальным предложением о трансфере 22-летнего футболиста.
Сообщается, что «Трабзонспор» готов заплатить за украинца 5 миллионов евро, а еще 2 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.
В настоящее время между клубами продолжаются переговоры, а турецкая сторона настроена серьезно и рассматривает Волошина как одного из главных кандидатов на усиление флангов атаки.
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Турки йдуть лісом!
он остановился в росте. Ему надо сваливать из УПЛ. Да и возраст такой. 23 года. Если остановится в росте то будет деградировать.