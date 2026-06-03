Осталось несколько дней. Трабзонспор ускоряет подписание Цыганкова

Турецкий «Трабзонспор» ускоряет переговоры с испанской «Жироной» о переходе в команду вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Сообщается, что после продажи Александра Зубкова в греческий АЕК этот трансфер стал более вероятным. При этом «Трабзонспор» хочет завершить 80% всех своих летних приобретений до начала ЧМ-2026, который стартует уже 11 июня. Таким образом, представители турецкого клуба уже в ближайшие дни будут пытаться оформить подписание Цыганкова.

Отмечается, что сам Виктор не против присоединиться к бронзовому призеру чемпионата Турции. Основные проблемы на данный момент касаются финансовых требований «Жироны». Клуб просит за игрока восьмизначную сумму, турки пытаются сбить цену.