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  4. Осталось несколько дней. Трабзонспор ускоряет подписание Цыганкова
Испания
03 июня 2026, 14:53 |
553
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Осталось несколько дней. Трабзонспор ускоряет подписание Цыганкова

Турецкий клуб пытается осуществить трансфер до начала ЧМ-2026

03 июня 2026, 14:53 |
553
1 Comments
Осталось несколько дней. Трабзонспор ускоряет подписание Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Турецкий «Трабзонспор» ускоряет переговоры с испанской «Жироной» о переходе в команду вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Сообщается, что после продажи Александра Зубкова в греческий АЕК этот трансфер стал более вероятным. При этом «Трабзонспор» хочет завершить 80% всех своих летних приобретений до начала ЧМ-2026, который стартует уже 11 июня. Таким образом, представители турецкого клуба уже в ближайшие дни будут пытаться оформить подписание Цыганкова.

Отмечается, что сам Виктор не против присоединиться к бронзовому призеру чемпионата Турции. Основные проблемы на данный момент касаются финансовых требований «Жироны». Клуб просит за игрока восьмизначную сумму, турки пытаются сбить цену.

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Виктор Цыганков Жирона Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Haber61.net
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Та не буде ніколи Циганкова у тій Турції!
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