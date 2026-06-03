УАФ отчиталась о помощи от Латвийской федерации: что получили?

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила о гуманитарной помощи от своих коллег из Латвии.

Впервые за время реализации инициативы «Круг дружбы» украинская сторона получила материальную поддержку от партнеров.

Латвийская футбольная федерация передала 428 единиц спортивного инвентаря и качественной экипировки – от мячей до тренировочных конусов и формы.

«Благодарим Латвийскую футбольную федерацию за поддержку! Paldies, Latvija», – написала пресс-служба УАФ.

«Круг дружбы» – инициатива, созданная для поддержки юных футболистов и футболисток во время войны. К проекту уже присоединились 27 стран членов УЕФА. Его цель – помогать украинским детским командам, школам и клубам футбольной экипировкой и необходимым оборудованием.