Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 13:50 | Обновлено 03 июня 2026, 13:51
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УАФ отчиталась о помощи от Латвийской федерации: что получили?

Дан старт проекту «Круг дружбы»

03 июня 2026, 13:50 | Обновлено 03 июня 2026, 13:51
281
2 Comments
УАФ отчиталась о помощи от Латвийской федерации: что получили?
УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила о гуманитарной помощи от своих коллег из Латвии.

Впервые за время реализации инициативы «Круг дружбы» украинская сторона получила материальную поддержку от партнеров.

Латвийская футбольная федерация передала 428 единиц спортивного инвентаря и качественной экипировки – от мячей до тренировочных конусов и формы.

«Благодарим Латвийскую футбольную федерацию за поддержку! Paldies, Latvija», – написала пресс-служба УАФ.

«Круг дружбы» – инициатива, созданная для поддержки юных футболистов и футболисток во время войны. К проекту уже присоединились 27 стран членов УЕФА. Его цель – помогать украинским детским командам, школам и клубам футбольной экипировкой и необходимым оборудованием.

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Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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цікаво, ця допомога наскільки фінансово дешевше ніж місячна зарплата віце-преп**здента УАФ Сєроги-Мурла
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