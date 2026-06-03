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Чемпионат мира
03 июня 2026, 10:54 | Обновлено 03 июня 2026, 11:19
151
0

КАЗЕМИРО: «ЧМ? На этот раз мы на шаг позади, но настороже»

Бразилия не входит в список главных фаворитов турнира

03 июня 2026, 10:54 | Обновлено 03 июня 2026, 11:19
151
0
КАЗЕМИРО: «ЧМ? На этот раз мы на шаг позади, но настороже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро считает, что то, что команда не входит в список главных фаворитов чемпионата мира, может пойти ей на пользу.

«Мы не главные фавориты. Конечно, мы в хорошей форме. У нас сильный состав с сочетанием опыта и молодых талантов.

Возможно, на этот раз мы на шаг позади, но настороже, и это всегда хорошо. Мы хотим подойти к турниру в хорошей форме и провести отличный чемпионат мира.

Подготовка к турниру? Это был сложный период со сменой тренера, сменой президента и большим количеством турбулентности. Мы работаем с тренером всего один год и фактически провели вместе только 40 дней. Думаю, мы подходим к турниру в хорошей форме».

Бразилия, которая стремится выиграть рекордный шестой титул чемпиона мира, уступает в букмекерских котировках Испании, Франции и Англии перед турниром, который пройдет с 11 июня по 19 июля в Северной Америке.

На чемпионате мира «пентакампеоны» стартуют в группе С со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.

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Каземиро сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Reuters
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