КАЗЕМИРО: «ЧМ? На этот раз мы на шаг позади, но настороже»

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро считает, что то, что команда не входит в список главных фаворитов чемпионата мира, может пойти ей на пользу.

«Мы не главные фавориты. Конечно, мы в хорошей форме. У нас сильный состав с сочетанием опыта и молодых талантов.

Возможно, на этот раз мы на шаг позади, но настороже, и это всегда хорошо. Мы хотим подойти к турниру в хорошей форме и провести отличный чемпионат мира.

Подготовка к турниру? Это был сложный период со сменой тренера, сменой президента и большим количеством турбулентности. Мы работаем с тренером всего один год и фактически провели вместе только 40 дней. Думаю, мы подходим к турниру в хорошей форме».