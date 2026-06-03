КАЗЕМИРО: «ЧМ? На этот раз мы на шаг позади, но настороже»
Бразилия не входит в список главных фаворитов турнира
Полузащитник сборной Бразилии Каземиро считает, что то, что команда не входит в список главных фаворитов чемпионата мира, может пойти ей на пользу.
«Мы не главные фавориты. Конечно, мы в хорошей форме. У нас сильный состав с сочетанием опыта и молодых талантов.
Возможно, на этот раз мы на шаг позади, но настороже, и это всегда хорошо. Мы хотим подойти к турниру в хорошей форме и провести отличный чемпионат мира.
Подготовка к турниру? Это был сложный период со сменой тренера, сменой президента и большим количеством турбулентности. Мы работаем с тренером всего один год и фактически провели вместе только 40 дней. Думаю, мы подходим к турниру в хорошей форме».
Бразилия, которая стремится выиграть рекордный шестой титул чемпиона мира, уступает в букмекерских котировках Испании, Франции и Англии перед турниром, который пройдет с 11 июня по 19 июля в Северной Америке.
На чемпионате мира «пентакампеоны» стартуют в группе С со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.
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