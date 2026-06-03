449 клубов из 71 страны мира. Чемпионат мира 2026 в цифрах

Перед началом чемпионата мира 2026 года ФИФА опубликовала различные статистические данные о предстоящем турнире.

В общей сложности 891 игрок впервые попал в заявку на чемпионат мира.

925 игроков получат шанс впервые сыграть на мундиале.

357 футболистов уже имеют в своем активе как минимум по 1 чемпионату мира в своей карьере.

На мировом первенстве могут сыграть игроки из 449 клубов из 71 страны мира.

«Манчестер Сити» является клубом с наибольшим количеством игроков – 19.

Самым молодым участником чемпионата мира 2026 года по состоянию на 11 июня будет Жильберто Мора из сборной Мексики – 17 лет и 240 дней, самым старшим – Крейг Гордон из сборной Шотландии – 43 года и 162 дня.

200 игроков из английских лиг будут представлены на предстоящем мундиале.

Катар и Саудовская Аравия имеют наибольшее количество футболистов из внутреннего чемпионата (по 25).

Кот-д'Ивуар имеет самый молодой состав на турнире – 25,8 лет, Панама – самый старший (30,4 лет).