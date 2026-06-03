Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 449 клубов из 71 страны мира. Чемпионат мира 2026 в цифрах
Чемпионат мира
03 июня 2026, 09:21 | Обновлено 03 июня 2026, 09:38
135
0

449 клубов из 71 страны мира. Чемпионат мира 2026 в цифрах

ФИФА опубликовала статистику по игрокам, которые отправятся на чемпионат мира

03 июня 2026, 09:21 | Обновлено 03 июня 2026, 09:38
135
0
449 клубов из 71 страны мира. Чемпионат мира 2026 в цифрах
Getty Images/Global Images Ukraine. Трофей ЧМ

Перед началом чемпионата мира 2026 года ФИФА опубликовала различные статистические данные о предстоящем турнире.

В общей сложности 891 игрок впервые попал в заявку на чемпионат мира.

925 игроков получат шанс впервые сыграть на мундиале.

357 футболистов уже имеют в своем активе как минимум по 1 чемпионату мира в своей карьере.

На мировом первенстве могут сыграть игроки из 449 клубов из 71 страны мира.

«Манчестер Сити» является клубом с наибольшим количеством игроков – 19.

Самым молодым участником чемпионата мира 2026 года по состоянию на 11 июня будет Жильберто Мора из сборной Мексики – 17 лет и 240 дней, самым старшим – Крейг Гордон из сборной Шотландии – 43 года и 162 дня.

200 игроков из английских лиг будут представлены на предстоящем мундиале.

Катар и Саудовская Аравия имеют наибольшее количество футболистов из внутреннего чемпионата (по 25).

Кот-д'Ивуар имеет самый молодой состав на турнире – 25,8 лет, Панама – самый старший (30,4 лет).

По теме:
Все стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2026
Сборная, сенсационно вышедшая на ЧМ, разгромила другого участника мундиаля
Месси отправляется на чемпионат мира как обладатель нескольких рекордов
ЧМ-2026 по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Футбол | 03 июня 2026, 09:02 5
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова

Тренер хочет взять украинца с собой в «Аякс»

Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 03 июня 2026, 07:05 19
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины

«Трабзонспор» решил приобрести у «Динамо» Волошина

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы же помним, как Динамо начинало»
Футбол | 03.06.2026, 08:05
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы же помним, как Динамо начинало»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы же помним, как Динамо начинало»
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Футбол | 02.06.2026, 23:22
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02.06.2026, 09:18
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 4
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 26
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем