Романо: Манчестер Юнайтед подписал Эдерсона за 45 миллионов евро
Красные дьяволы договорились о трансфере хавбека Аталанты
Бразильский полузащитник итальянской «Аталанты» Эдерсон дос Сантос в скором времени перейдет в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит 45 миллионов евро включая бонусы.
Сам игрок подпишет с «красными дьяволами» 4-летний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.
В сезоне 2025/26 Эдерсон дос Сантос провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее «Манчестер Юнайтед» заключил крупное спонсорское соглашение с букмекером.
🚨💣 BREAKING: Éderson to Manchester United, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Deal done with Atalanta for €45m package with add-ons included, agreement now in place.
Medical and formal steps to follow but deal in place.
Éderson will sign a four year deal plus option, as @TheAthleticFC reports. pic.twitter.com/NO4qxnbIAV
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