Романо: Манчестер Юнайтед подписал Эдерсона за 45 миллионов евро

Бразильский полузащитник итальянской «Аталанты» Эдерсон дос Сантос в скором времени перейдет в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит 45 миллионов евро включая бонусы.

Сам игрок подпишет с «красными дьяволами» 4-летний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.

В сезоне 2025/26 Эдерсон дос Сантос провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» заключил крупное спонсорское соглашение с букмекером.