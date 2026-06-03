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  4. Романо: Манчестер Юнайтед подписал Эдерсона за 45 миллионов евро
Англия
03 июня 2026, 00:26 | Обновлено 03 июня 2026, 00:36
299
0

Романо: Манчестер Юнайтед подписал Эдерсона за 45 миллионов евро

Красные дьяволы договорились о трансфере хавбека Аталанты

03 июня 2026, 00:26 | Обновлено 03 июня 2026, 00:36
299
0
Романо: Манчестер Юнайтед подписал Эдерсона за 45 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Бразильский полузащитник итальянской «Аталанты» Эдерсон дос Сантос в скором времени перейдет в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит 45 миллионов евро включая бонусы.

Сам игрок подпишет с «красными дьяволами» 4-летний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.

В сезоне 2025/26 Эдерсон дос Сантос провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» заключил крупное спонсорское соглашение с букмекером.

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Эдерсон дос Сантос Манчестер Юнайтед Аталанта Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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